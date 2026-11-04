Anh Nguyễn Mậu Nhật Lâm chuyển khoản 100.000.000 đồng vào tài khoản người khác, công an hai tỉnh phối hợp xác minh

Theo Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an xã Đinh Văn Lâm Hà (Lâm Đồng) vừa hỗ trợ người dân nhận lại 100.000.000 đồng chuyển khoản nhầm.

Trước đó, ngày 31/10, sau khi phát hiện chuyển khoản nhầm 100.000.000 đồng vào tài khoản của người khác, anh Nguyễn Mậu Nhật Lâm đã đến Công an xã Đinh Văn Lâm Hà trình báo, đề nghị hỗ trợ.

Công an xã Đinh Văn Lâm Hà hỗ trợ người dân nhận lại 100 triệu đồng chuyển khoản nhầm - Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã tiến hành xác minh, xác định chủ tài khoản nhận tiền cư trú tại xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long; đồng thời chủ động liên hệ, phối hợp với Công an xã An Bình để hỗ trợ giải quyết.

Nhờ sự phối hợp kịp thời giữa hai đơn vị, chỉ sau 2 ngày, anh Nguyễn Mậu Nhật Lâm đã nhận lại đầy đủ 100.000.000 đồng chuyển khoản nhầm.

Sau khi nhận lại tài sản, anh Nguyễn Mậu Nhật Lâm đã gửi thư cảm ơn Công an xã Đinh Văn Lâm Hà và Công an xã An Bình, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình hỗ trợ.

Cần làm gì khi chuyển khoản nhầm vào tài khoản người khác?

Khi phát hiện chuyển khoản nhầm, người dân nên nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đề nghị tra soát giao dịch, đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin như thời gian chuyển tiền, số tiền, tài khoản thụ hưởng và chứng từ giao dịch.

Trường hợp cần thiết, người chuyển tiền có thể trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn, hỗ trợ xác minh. Người dân không nên tự ý công khai thông tin cá nhân hoặc số tài khoản của người nhận lên mạng xã hội nhằm gây sức ép đòi tiền.

Để hạn chế rủi ro, trước khi xác nhận giao dịch ngân hàng, người chuyển cần kiểm tra kỹ tên người thụ hưởng, số tài khoản và số tiền. Đặc biệt với những giao dịch có giá trị lớn, việc kiểm tra lại thông tin trước khi hoàn tất chuyển khoản có thể giúp tránh những sai sót không đáng có.