[Ảnh] Người dân Thành phố Hồ Chí Minh xúc động tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Sáng 14/10, đoàn xe đưa hài cốt 731 liệt sĩ rời Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Dọc các tuyến đường, đông đảo người dân cầm hoa trắng, thành kính tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ.

Trang trọng đưa các hài cốt liệt sĩ rời Công viên Lê Thị Riêng sau lễ truy điệu.

Nghi thức đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Sau lễ viếng, truy điệu trang trọng tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, đoàn xe đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an táng đi qua những tuyến đường Thành phố.

Người dân thành kính tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ trước Công viên Lê Thị Riêng

Hai bên đường, nhiều người dân lặng lẽ dõi theo đoàn xe sau khi xe chở hài cốt liệt sĩ đi ra khỏi Công viên Lê Thị Riêng.

Hàng nghìn người dân tập trung tại khu vực cổng ra Công viên Lê Thị Riêng, chờ tiễn đoàn xe đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Giữa lòng Thành phố, hàng nghìn người cùng hướng về những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau bao năm nằm lại, các liệt sĩ được đưa về nơi an nghỉ trong lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Đông đảo người dân tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ trên đường Điện Biên Phủ.

Tình cảm của người dân Thành phố Hồ Chí Minh hướng về các Anh hùng liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Ngay từ 6 giờ, nhiều người dân đã có mặt để chờ đón đoàn xe đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Người dân tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ trên đường Võ Nguyên Giáp.