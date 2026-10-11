Anh: Người đàn ông bị hổ tấn công tử vong tại công viên động vật hoang dã

Vụ việc khiến công viên phải sơ tán du khách, trong khi cảnh sát mở cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo thông báo của Cảnh sát Nam Yorkshire, vụ việc xảy ra vào thứ Bảy ngày 10/10 tại Công viên Động vật hoang dã Yorkshire, gần thành phố Doncaster, miền bắc nước Anh.

Lực lượng cứu hộ và nhân viên y tế khẩn cấp được điều động đến hiện trường sau khi nhận tin báo vào khoảng 13 giờ 35 phút cùng ngày. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong tại chỗ do bị hổ tấn công.

Cảnh sát xác nhận người đàn ông đã đi vào khu vực chuồng nuôi hổ trước khi xảy ra vụ tấn công. Hiện chưa rõ vì sao nạn nhân có mặt bên trong khu vực này cũng như hoàn cảnh cụ thể dẫn đến sự việc.

Theo nhà chức trách, con hổ không bị thương và vẫn ở trong chuồng trong suốt thời gian xảy ra vụ việc, không thoát ra khu vực dành cho du khách.

Ngay sau vụ tấn công, Công viên Động vật hoang dã Yorkshire đã tiến hành sơ tán để bảo đảm an toàn. Các sĩ quan cảnh sát tiếp tục túc trực tại hiện trường suốt đêm thứ Bảy nhằm phục vụ công tác điều tra.

Một con hổ Siberia trong chuồng nuôi tại Công viên động vật hoang dã Yorkshire(Anh). Ảnh: Danny Lawson/PA qua AP

Trong tuyên bố đăng trên trang web chính thức, đại diện công viên cho biết: "Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các nhà chức trách để xác định chính xác điều gì đã xảy ra".

Công viên Động vật hoang dã Yorkshire bắt đầu hoạt động từ năm 2009 và là nơi chăm sóc, bảo tồn nhiều loài động vật hoang dã. Năm 2011, công viên khai trương khu tham quan mang tên "Vùng đất của những con hổ", được thiết kế dành riêng cho loài hổ Amur, còn gọi là hổ Siberia, đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Khu vực này rộng khoảng 2 mẫu Anh, tương đương hơn 8.000 m², được xây dựng nhằm tái hiện môi trường sống tự nhiên của loài hổ. Bên trong có những khu rừng, đồng cỏ và hồ nước với thác nước, tạo không gian để hổ di chuyển và hoạt động.

Đặc biệt, khu tham quan được trang bị lối đi trên cao dài khoảng 300 m, cho phép du khách quan sát những con hổ từ vị trí an toàn khi chúng di chuyển, nghỉ ngơi hoặc vui đùa trong môi trường được thiết kế gần với tự nhiên.

Vụ việc đang được Cảnh sát Nam Yorkshire tiếp tục điều tra nhằm xác định nguyên nhân và làm rõ những tình tiết liên quan đến cái chết của người đàn ông.