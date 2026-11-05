[Ảnh] Người dân đổ về Hồ Tây ngắm hoàng hôn những ngày cuối thu

Một số cặp đôi lựa chọn khu vực ven hồ làm địa điểm chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trong buổi chiều cuối thu ở Hà Nội.

Khoảng 16 giờ 30 phút, nhiều người đã có mặt dọc tuyến đường ven hồ để lựa chọn vị trí ngắm cảnh và chụp ảnh.

Những ngày cuối thu, mặt trời thường lặn vào khoảng 17 giờ đến 17 giờ 45 phút.

Một số người mang theo máy ảnh và ống kính chuyên dụng để ghi lại khoảnh khắc mặt trời dần khuất bóng.

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Nhiều nhóm bạn và gia đình tranh thủ chụp ảnh bên hồ Tây khi ánh nắng cuối ngày dần tắt.

Được một người dân địa phương gợi ý, anh Pawl (đến từ Ireland) tìm đến Hồ Tây để ngắm hoàng hôn. “Bên này, mọi người chậm rãi và yên tĩnh ngắm hoàng hôn, bên kia thì dòng xe, dòng người vẫn tấp nập đi lại. Hà Nội luôn khiến tôi ấn tượng trước những vẻ đẹp đối lập như thế”, anh chia sẻ.

Ngay cả những người đang lưu thông trên đường cũng tranh thủ dừng lại để ghi lại khung cảnh hoàng hôn trên mặt hồ.

Đoạn đường Thanh Niên, từ khu vực chùa Trấn Quốc đến đường Nguyễn Đình Thi, là một trong những địa điểm thu hút đông người.

Theo kinh nghiệm của những người thường xuyên chụp ảnh hoàng hôn, điều kiện thời tiết ảnh hưởng đáng kể đến màu sắc bầu trời. Những ngày trời quang, ít mây và có nắng, bầu trời thường xuất hiện các gam màu vàng, cam rõ nét.

Hoàng hôn buông xuống bên hồ, mặt nước lấp lánh ánh vàng.

Khi mặt trời dần khuất sau những tòa nhà, nhiều người vẫn nán lại ven hồ, tận hưởng không khí dịu mát của buổi chiều cuối thu.