[Ảnh] Người dân Cần Giờ mừng Lễ hội Nghinh Ông - Thành phố Hồ Chí Minh

Lễ rước Nghinh Ông - Thành phố Hồ Chí Minh 2026.

Hàng trăm tàu thuyền vươn khơi trong không khí trang nghiêm để Nghinh Ông. Đây còn là nét đẹp văn hóa, không thể thiếu trong đời sống của người dân Cần Giờ cầu cho mưa thuận gió hòa, vụ mùa bội thu.

Trên ghe Nghinh Ông, ban nghi lễ của Hội Vạn Lạch Cần Thạnh thực hiện nghi thức Nghinh Ông trên biển.﻿

Lễ hội Nghinh Ông - Thành phố Hồ Chí Minh 2026﻿ không chỉ là dịp tôn vinh tín ngưỡng dân gian mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nghề, yêu biển đảo, xây dựng tinh thần hiếu khách, tương thân tương trợ cộng đồng, nâng cao ý thức văn minh đô thị.

Người dân và lãnh đạo xã Cần Giờ chờ đón đoàn Nghinh Ông về sau nghi thức cúng cá Ông trên biển.

Kiệu Ông được các phu lính khênh trên vai đi từ ghe lên Bến đò Cơ Khí, giữa dòng người dân.

Đoàn rước Ông về Lăng Ông Thủy Tướng được hộ tống bởi Lân Sư Rồng, cùng đội hình đi cà kheo.

Trong quá trình nghi lễ diễn ra, các ban nhạc lễ không ngừng đánh trống, chiêng tạo không khí cho buổi lễ.

Theo sau kiệu Ông là những binh tướng hộ tống kiệu Ông về, cuối đoàn kiệu Nghinh Ông là đội hình đi cà kheo. Các em thiếu nhi của xã Cần Giờ hóa thân thành binh tôm tướng cá trong các trang phục hóa trang khá lạ mắt và hiện đại.

Người dân tràn ra hai bên đường hào hứng đón chào đoàn Nghinh Ông.

Theo sau kiệu Ông là những binh tướng hộ tống kiệu Ông về.

Người dân Cần Giờ hướng về Lễ rước Nghinh Ông - Thành phố Hồ Chí Minh 2026.

Đây là lễ hội truyền thống của ngư dân Cần Giờ, được duy trì hơn 113 năm qua, vừa là dịp tri ân tiền nhân, cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, vừa là "Tết biển" tổng kết một mùa đánh bắt và chuẩn bị cho mùa mới.