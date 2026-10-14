[Ảnh] Nghi thức cầu nguyện tại Công viên Lê Thị Riêng

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự nghi thức cầu nguyện các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: THẾ ANH)

Đúng 5 giờ, Giáo hội Phật giáo Thành phố tiến hành nghi thức cầu nguyện. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự nghi thức.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức cầu nguyện.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà xúc động thực hiện nghi thức cầu nguyện.

Lãnh đạo Ban chỉ đạo 515 quốc gia và Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức cầu nguyện.

Đại biểu tham gia nghi thức cầu nguyện trước anh linh các liệt sĩ.

Nghi thức cầu nguyện.

Đông đảo người dân xếp hàng chờ vào viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trong khi đó tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, công tác chuẩn bị cho lễ an táng hài cốt liệt sĩ đã hoàn tất.

Khu vực an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh.

Khu vực lễ an táng đã hoàn tất khâu chuẩn bị.

Khu vực an táng hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh.