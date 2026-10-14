[Ảnh] Nghi thức cầu nguyện tại Công viên Lê Thị Riêng
Sáng 14/10, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghi thức cầu nguyện trước khi diễn ra lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.
Đúng 5 giờ, Giáo hội Phật giáo Thành phố tiến hành nghi thức cầu nguyện. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự nghi thức.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-nghi-thuc-cau-nguyen-tai-cong-vien-le-thi-rieng-post995097.html