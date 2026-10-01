Anh nghi Iran liên quan tới vụ tấn công căn cứ không quân
Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày 30/9 cho biết có những dấu hiệu cho thấy Iran liên quan tới nghi án tấn công căn cứ không quân RAF Fairford, nơi được quân đội Mỹ sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào Tehran. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Anh cũng lưu ý, chưa có kết luận cuối cùng về vụ việc và các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/anh-nghi-iran-lien-quan-toi-vu-tan-cong-can-cu-khong-quan-420213.htm