Ảnh nghệ thuật lan tỏa vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam

Cuộc thi năm nay nhận được 9.291 tác phẩm từ 1.263 tác giả trên toàn quốc gửi về tham dự. Hội đồng chuyên môn đã tuyển chọn 200 tác phẩm tiêu biểu nhất để trưng bày tại tỉnh Khánh Hòa. Các tác phẩm được chọn triển lãm, trao giải phản ánh sinh động nét đẹp về con người, văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên và vẻ đẹp toàn diện của đất nước Việt Nam, hướng tới các giá trị chân - thiện - mỹ.

Người dân, người hoạt động nhiếp ảnh tham quan các tác phẩm ảnh nghệ thuật Việt Nam 2026. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Mỗi bức ảnh thể hiện một khoảnh khắc, góc nhìn và cảm nhận riêng biệt của người nghệ sĩ trước đời sống xã hội. Qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, các tác giả không chỉ ghi lại vẻ đẹp của quê hương mà còn gửi gắm những suy tư, tình cảm và trách nhiệm đối với cộng đồng, góp phần giới thiệu một Việt Nam giàu bản sắc, năng động, tràn đầy sức sống đến với công chúng trong nước và quốc tế.

Ban tổ chức vinh danh và trao giải cho 32 tác phẩm xuất sắc nhất gồm: 3 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc, 8 Huy chương Đồng và 15 giải Khuyến khích. Đáng chú ý, Thông tấn xã Việt Nam có nhà báo - nhiếp ảnh gia Bùi Cương Quyết đoạt giải Khuyến khích với tác phẩm Nữ chiến binh sao vàng.

Từ năm 2000, cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam là sự kiện chuyên môn ý nghĩa, góp phần xây dựng môi trường sáng tác chuyên nghiệp, lành mạnh và kích thích tinh thần sáng tạo của giới nhiếp ảnh.