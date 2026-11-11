[Ảnh] Nghệ An: Tỉnh lộ 543D bị sạt lở nghiêm trọng

Tuyến đường này được khởi công vào năm 2016 và đưa vào sử dụng toàn tuyến từ năm 2023.

Nhiều đoạn từ xã Mường Xén đến xã Mường Típ bị sạt lở﻿ ta-luy dương nghiêm trọng.

Tuyến đường chạy dọc theo dòng sông Nậm Mộ, từng bị hư hỏng nghiêm trọng do đợt mưa lũ lịch sử xảy ra vào ﻿tháng 7/2025.

Tình trạng đất đá sạt trượt, đá lăn được ghi nhận rải rác.

Một số đoạn đã được lắp đặt lưới chắn đá nhằm tránh nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

Theo ông Vi Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Típ, tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ xây dựng các dự án tái định cư, trường phổ thông nội trú liên cấp trên địa bàn khi xe vận chuyển vật liệu gặp khó khăn.

Toàn tuyến đường 543D từ Mường Xén đến Mường Típ. (Ảnh: Google Maps)