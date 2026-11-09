[Ảnh] Nghệ An: Tháp cổ Xốp Lợt vẫn chờ ngày được trùng tu, tôn tạo

Tháp Xốp Lợt được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh ngày 26/1/2024.

Tháp cao gần 22m, được tạo bởi các lớp gạch thẻ xếp chồng lên nhau, ở giữa các viên gạch sử dụng một lớp vữa để kết dính.

Chung quanh các mặt của tháp trang trí nhiều họa tiết, hoa văn mang tính nghệ thuật cao: Hoa sen, hoa cúc, vân mây sóng nước, lá đề, tượng Phật.

Tháp Xốp Lợt được xem là một công trình nghệ thuật quý hiếm, độc đáo của Nghệ An và có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân địa phương.

Theo ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Lý, trước đây bên trong tháp cổ này có rất nhiều tượng Phật bằng đồng đen. Tuy nhiên, khoảng 20 năm trước, khi đồng đen lên cơn sốt, kẻ gian bắt đầu đục phá tháp cổ để lấy trộm tượng Phật bên trong.

Tuy nhiên, sau đó không lâu, người dân Yên Hòa lại phát hiện nhiều bức tượng được âm thầm trả lại, đặt bên trong những lỗ thủng của tháp. Một số tượng Phật do người dân thu gom, đã bàn giao lại cho chính quyền xã và bản để bảo quản.

Người dân địa phương mong muốn tháp cổ sớm được trùng tu, tôn tạo.

Tòa tháp nằm trên gò đất bằng phẳng, bao quanh là những ngôi nhà sàn của người dân tộc Thái bản Yên Hòa, cách đường biên giới Việt Nam-Lào chỉ vài km.

Tháp Xốp Lợt nằm bên bờ sông Nậm Nơn. (Ảnh: NGUYỄN ĐẠO)

Mặc dù có nhiều ý kiến về niên đại xây dựng của tháp, nhưng đến nay vẫn chưa có công trình nghiên cứu khoa học cụ thể nào để xác định thời gian xây dựng tháp. Một số ý kiến cho rằng, tháp cổ này được xây từ thế kỷ VII.

Lo sợ tháp đổ sập, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

Cạnh tháp có một cây bồ đề cao lớn, bà con dân tộc Thái ở bản Yên Hòa cho biết, đây là cây mọc lại từ phần gốc cây trồng từ ngày xây dựng tháp đã bị gãy đổ. Bên gốc bồ đề, người dân dựng một am và bệ thờ nhỏ và thường xuyên đến đây để thắp hương.

Tòa tháp cổ Xốp Lợt đang được bảo vệ tạm thời, tránh đổ sập.