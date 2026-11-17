Các đồng chí lãnh đạo cắt băng khai trương phòng trưng bày. (Ảnh: ĐÌNH PHƯỢNG)

Từ chiều 17/11, người dân và Phật tử đã có mặt tại Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh chờ tham dự lễ ﻿cung rước Bảo vật quốc gia Hộp đựng xá lợi Phật-Tháp Nhạn. (Ảnh: ĐÌNH PHƯỢNG)

Đây là lần đầu tiên bảo vật quốc gia này được trưng bày rộng rãi để người dân và du khách tham quan, chiêm bái. (Ảnh: ĐÌNH PHƯỢNG)

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: ĐÌNH PHƯỢNG)

Không gian trưng bày được đầu tư bài bản từ năm 2022 với hệ thống tủ kính chuyên dụng kiểm soát nghiêm ngặt nhiệt độ, độ ẩm và an ninh, bảo đảm hài hòa giữa việc giới thiệu giá trị bảo vật với công tác bảo quản lâu dài. (Ảnh: ĐÌNH PHƯỢNG)

Đáng chú ý, phía sau tủ kính lắp đặt màn hình LED trong suốt trình chiếu đa góc độ, giúp người xem quan sát rõ nét các hoa văn tinh xảo trên hiện vật có kích thước nhỏ gọn. (Ảnh: ĐÌNH PHƯỢNG)

Hộp đựng xá lợi Phật-Tháp Nhạn có niên đại thế kỷ VII-VIII, được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia theo Quyết định số 2089/QĐ-TTg ngày 25/12/2017. Hiện vật đang được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh. (Ảnh: ĐÌNH PHƯỢNG)

Với chiều dài 8cm, rộng 5cm, cao 5,5cm, hộp gồm hai bộ phận là thân và nắp. Hoa văn trên hiện vật có hoa sen cách điệu ở thân, hoa cúc sáu cánh trên nắp hình mái nhà. Trong hộp có than tro cùng hai mảnh màu trắng đục, rất mỏng, được các nhà khảo cổ nhận diện là xá lợi. Hiện vật cùng dấu tích kiến trúc, gạch trang trí hình Phật tại di chỉ cung cấp thêm chứng cứ về sự hiện diện khá sớm của Phật giáo trên đất Nghệ An. (Ảnh: ĐÌNH PHƯỢNG)

Việc đưa Hộp đựng xá lợi Phật-Tháp Nhạn ra trưng bày tạo cơ hội để công chúng tiếp cận một bảo vật có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và tôn giáo mà còn góp phần khẳng định chiều sâu truyền thống văn hóa, lịch sử Phật giáo trên vùng đất Nghệ An. (Ảnh: ĐÌNH PHƯỢNG)

Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 24/11, với chủ đề “Mạch nguồn văn hóa - Sức mạnh đoàn kết”, gồm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giới thiệu di sản, ẩm thực và du lịch tại đô thị Vinh. (Ảnh: ĐÌNH PHƯỢNG)