[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Cầu Phước An qua sông Thị Vải kết nối giữa xã Phước An, thành phố Đồng Nai với phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dự án thuộc nhóm A; công trình giao thông đường bộ cấp đặc biệt.

Cầu có tổng chiều dài hơn 4,3km, trong đó phần cầu dài hơn 3,5km, đường dẫn trên tuyến 247m, đường dẫn kết nối với đường xuống cảng Phước An dài hơn 600m và hoàn chỉnh phạm vi nút giao với đường vào cảng Phước An.

Dự án có tổng mức đầu tư 4.877 tỷ đồng từ vốn ngân sách, trong đó giá trị xây lắp khoảng 3.834 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 46 tỷ đồng. Dự án được khởi công năm 2022 và dự kiến hoàn thành năm 2027.

Với 5 gói thầu xây lắp chính, đến nay dự án đã thi công vượt 6 tháng so kế hoạch. Trên công trường đã hình thành hình dáng của cầu giữa vùng sông nước Thị Vải.

Cầu Phước An và đường dẫn có tổng chiều dài 4,3km, bắc qua sông Thị Vải﻿ kết nối giữa xã Phước An, thành phố Đồng Nai với phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án có tổng mức đầu tư 4.877 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách.

Nhịp chính của cầu Phước An với khoảng cách giữa hai trụ chính là 250m, lớn nhất Đông Nam Á tính đến thời điểm hiện tại.

Cầu Phước An khoảng thông thuyền cao 55m, cho phép tàu có trọng tải lên đến 30 nghìn tấn lưu thông.

Cùng với cầu Bình Khánh, cầu Phước Khánh thuộc dự án cao tốc Bến Lức-Long Thành, cầu Phước An là một trong những cây cầu có tĩnh không thông thuyền cao nhất nước ta thời điểm hiện tại.

Cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải.

Khu vực đầu cầu từ phía xã Phước An, thành phố Đồng Nai.

Công nhân thi công khu vực đường dẫn vào cầu Phước An, xã Phước An, thành phố Đồng Nai.

Vật liệu tập kết phục vụ thi công cầu Phước An.

Hình dáng cầu dần hình thành.

Đường dẫn vào cầu Phước An phía bờ thành phố Đồng Nai.

Việc thi công đường dẫn vào cầu Phước An gặp nhiều khó khăn do địa hình sông nước.

Dự án thành phần gồm 5 gói thầu xây lắp chính, đến nay đã thi công vượt 6 tháng so với kế hoạch.

Sau khi hoàn thành cầu Phước An sẽ kết nối khu vực cảng Cái Mép-Thị Vải với cao tốc Bến Lức-Long Thành và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, rút ngắn khoảng 30km quãng đường vận chuyển hàng hóa đi khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Cầu Phước An hoàn thành còn giúp kết nối toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất vùng Đông Nam Bộ.

Cầu Phước An nhìn từ cảng Phước An, thành phố Đồng Nai.

Theo dự kiến, cầu Phước An sẽ được hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2027.