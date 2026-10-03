[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh
Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.
Cầu Phước An qua sông Thị Vải kết nối giữa xã Phước An, thành phố Đồng Nai với phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dự án thuộc nhóm A; công trình giao thông đường bộ cấp đặc biệt.
Cầu có tổng chiều dài hơn 4,3km, trong đó phần cầu dài hơn 3,5km, đường dẫn trên tuyến 247m, đường dẫn kết nối với đường xuống cảng Phước An dài hơn 600m và hoàn chỉnh phạm vi nút giao với đường vào cảng Phước An.
Dự án có tổng mức đầu tư 4.877 tỷ đồng từ vốn ngân sách, trong đó giá trị xây lắp khoảng 3.834 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 46 tỷ đồng. Dự án được khởi công năm 2022 và dự kiến hoàn thành năm 2027.
Với 5 gói thầu xây lắp chính, đến nay dự án đã thi công vượt 6 tháng so kế hoạch. Trên công trường đã hình thành hình dáng của cầu giữa vùng sông nước Thị Vải.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-ngam-hinh-dang-cau-gan-4900-ty-noi-dong-nai-voi-thanh-pho-ho-chi-minh-post992718.html