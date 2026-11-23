Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu vào nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới vào năm 2045. (Ảnh: THẾ ANH)

Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm hướng đến mục tiêu phát triển Thành phố được định hình theo ba giai đoạn.

Quy hoạch thể hiện quá trình nâng tầm vị thế Thành phố từ đô thị có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính quốc tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á, trước khi vươn tới mục tiêu trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị hàng đầu thế giới.

Bản quy hoạch thiết kế cấu trúc không gian của Thành phố được định hình gồm 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan không gian Trung tâm Quy hoạch và Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Các bạn sinh viên tìm hiểu các không gian quy hoạch mới của Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Sơ đồ định hướng phát triển không gian toàn Thành phố. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Sự kiện Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quy hoạch tổng thể giai đoạn 2025-2050, tầm nhìn 100 năm thu hút sự quan tâm các tầng lớp nhân dân. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Các đại biểu tham quan một không gian trưng bày trong Quy hoạch tổng thể giai đoạn 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Khu lõi trung tâm Thành phố là cực tăng trưởng chính là trung tâm tài chính quốc tế, quản trị, thương mại, dịch vụ, du lịch, văn hóa. (Ảnh: THẾ ANH)

Metro và TOD là những quy hoạch chính trong kết nối các vùng, cực tăng trưởng của Thành phố trong giai đoạn mới. (Ảnh: THẾ ANH)

Một góc lõi trung tâm Thành phố nhìn về sông Sài Gòn và khu đô thị mới Thủ Thiêm. (Ảnh: THẾ ANH)

Một góc trung tâm đô thị khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu, khu vực phát triển cảng biển-thương mại tự do-công nghiệp năng lượng phía nam khai thác thế mạnh cảng biển, logistics, hàng hải.

Phường Vũng Tàu nhìn từ trên cao. (Ảnh: THẾ ANH)

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều không gian phát triển mới sau hợp nhất. (Ảnh: THẾ ANH)