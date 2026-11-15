[Ảnh] Muôn sắc màu không gian sáng tạo tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026

Các tuyến phố trung tâm và các điểm di sản văn hóa của Hà Nội như được khoác lên mình một diện mạo mới, tràn ngập cảm hứng nghệ thuật. Các không gian trưng bày tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được thiết kế công phu, là sự giao thoa hài hòa giữa quá khứ và tương lai. Tại đây, công chúng có cơ hội chiêm ngưỡng hàng trăm tác phẩm nghệ thuật, sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo cùng các ứng dụng công nghệ hiện đại.

Điểm nhấn của hệ thống gian hàng là sự góp mặt của đông đảo các nhà thiết kế trẻ, nghệ nhân làng nghề và các tổ chức văn hóa nghệ thuật. Từ những sản phẩm gốm sứ, lụa tơ tằm mang hồn cốt dân tộc được thổi vào tư duy thiết kế mới, đến các không gian nghệ thuật sắp đặt ánh sáng, nghệ thuật tái chế đều thể hiện rõ tinh thần đổi mới và khát vọng sáng tạo không ngừng.

Đông đảo người dân và du khách tham quan các không gian sáng tạo, gian hàng nghệ thuật tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Du khách thích thú tìm hiểu về sản phẩm thủ công truyền thống qua lời giới thiệu tại không gian trưng bày.

Không gian trưng bày của các khoa Trường đại học Mỹ thuật công nghiệp.

Các bạn trẻ trải nghiệm không gian "Ngàn năm kinh kỳ qua lăng kính tem số" trong Bưu điện Hà Nội.

Các bạn nhỏ thích thú tô màu cho tem.

Du khách thích thú khám phá các ứng dụng công nghệ thực tế ảo﻿ (VR) hiện đại tại không gian trưng bày Bưu điện Hà Nội.

Không gian "Gánh di sản" tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.

Không gian trải nghiệm làm đồ thủ công truyền thống thu hút sự quan tâm, tương tác của đông đảo người dân.

Du khách quốc tế thích thú trải nghiệm các hoạt động văn hóa truyền thống tại không gian Lễ hội.

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 mang đến những trải nghiệm văn hóa bản địa mới lạ, hấp dẫn du khách quốc tế.

Sự giao lưu, tương tác văn hóa thú vị giữa du khách quốc tế và người dân tại không gian nghệ thuật đường phố.

Không gian nghệ thuật với những tác phẩm mang đậm tính thể nghiệm và sáng tạo thu hút sự chú ý của giới trẻ.

Các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt từ vật liệu độc đáo mang đến góc nhìn mới lạ cho công chúng.

Màn diễu hành và biểu diễn nhạc cụ dân tộc khuấy động không gian Lễ hội.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm.