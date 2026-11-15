[Ảnh] Muôn sắc màu không gian sáng tạo tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026
Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, các gian hàng và không gian trưng bày đã mang đến một bức tranh đa sắc, kết tinh giữa giá trị di sản truyền thống và nhịp sống đương đại. Sự kiện khẳng định sức sống mạnh mẽ của thủ đô trên hành trình định vị thương hiệu Thành phố Sáng tạo.
Các tuyến phố trung tâm và các điểm di sản văn hóa của Hà Nội như được khoác lên mình một diện mạo mới, tràn ngập cảm hứng nghệ thuật. Các không gian trưng bày tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được thiết kế công phu, là sự giao thoa hài hòa giữa quá khứ và tương lai. Tại đây, công chúng có cơ hội chiêm ngưỡng hàng trăm tác phẩm nghệ thuật, sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo cùng các ứng dụng công nghệ hiện đại.
Điểm nhấn của hệ thống gian hàng là sự góp mặt của đông đảo các nhà thiết kế trẻ, nghệ nhân làng nghề và các tổ chức văn hóa nghệ thuật. Từ những sản phẩm gốm sứ, lụa tơ tằm mang hồn cốt dân tộc được thổi vào tư duy thiết kế mới, đến các không gian nghệ thuật sắp đặt ánh sáng, nghệ thuật tái chế đều thể hiện rõ tinh thần đổi mới và khát vọng sáng tạo không ngừng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-muon-sac-mau-khong-gian-sang-tao-tai-le-hoi-thiet-ke-sang-tao-ha-noi-2026-post1002679.html