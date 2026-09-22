Anh muốn đưa quản trị AI thành trọng tâm nhiệm kỳ Chủ tịch G20

Thủ tướng Anh Andy Burnham tại London. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo chí Anh, Thủ tướng Burnham dự kiến sẽ đề cập đến những rủi ro do AI gây ra, nhu cầu tăng cường phối hợp quốc tế và vai trò cầu nối của Anh trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York ngày 22/9.

Bài phát biểu của ông Burnham sẽ nhắc lại vai trò của Anh trong nhiệm kỳ Chủ tịch G20 năm 2009, khi London góp phần điều phối phản ứng toàn cầu trước khủng hoảng tài chính, qua đó khẳng định nước này có thể tiếp tục dẫn dắt nỗ lực quốc tế ứng phó các rủi ro từ AI.

Trả lời phỏng vấn với báo giới trên đường tới New York, ông Burnham cho rằng ngành AI có quy mô lớn giúp Anh có vị thế thuận lợi để dẫn dắt các cuộc thảo luận. London cũng muốn tận dụng nhiệm kỳ Chủ tịch G20 để thúc đẩy đối thoại giữa Mỹ và Trung Quốc trước hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra tại Manchester vào tháng 11/2027.

Theo ông Burnham, Anh đang ở vị trí đặc biệt để đảm nhận vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực AI và nhiệm kỳ Chủ tịch G20 sẽ tạo cơ hội hiện thực hóa mục tiêu này.

Lời kêu gọi được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Vua Charles cảnh báo về những nguy cơ mang tính sống còn mà AI có thể gây ra tại một hội nghị ở Scotland. Việc ông Trump vốn bày tỏ sự ngưỡng mộ với Vua Charles được cho là có thể giúp cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo về vấn đề này diễn ra thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, quan điểm của hai bên về AI vẫn có nhiều khác biệt. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng bác bỏ những lo ngại về an toàn AI và phản đối các đề xuất tăng cường quản lý công nghệ này.

Cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông Burnham và ông Trump bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc cũng có thể phải đối mặt với một số vấn đề nhạy cảm. Trong đó có yêu cầu của Tổng thống Mỹ về việc tăng cường khai thác dầu khí tại Biển Bắc, tương lai căn cứ không quân Anh - Mỹ trên đảo Diego Garcia và chủ quyền của Anh đối với quần đảo Falkland.

Ông Burnham dự kiến kêu gọi Tổng thống Trump sớm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Iran. Ông cho rằng chuyến đi cũng nhằm xử lý những vấn đề đối ngoại có thể ảnh hưởng đến chi phí sinh hoạt tại Anh, trong bối cảnh xung đột khu vực đang làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ.

Để tạo không khí thuận lợi cho cuộc gặp, ông Burnham sẽ nhấn mạnh hợp tác quốc phòng Anh - Mỹ, trong đó có vụ hai nước phóng thành công một ngư lôi hạng nặng từ phương tiện không người lái dưới biển được chế tạo tại Plymouth. Ông cũng muốn Washington hỗ trợ nhiều hơn để Ukraine đối phó các cuộc tập kích đường không của Nga.

Trong chuyến công du New York tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc lần này, ông Burnham dự kiến gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhằm tìm kiếm đột phá trong quá trình cải thiện quan hệ Anh - EU. London muốn bảo đảm doanh nghiệp Anh không bị đứng ngoài chính sách công nghiệp Made in Europe do Brussels thúc đẩy.

Ông cũng sẽ gặp các nhà đầu tư và cam kết đưa Anh trở thành nơi thuận lợi hơn để đầu tư, huy động vốn, tuyển dụng nhân tài và mở rộng hoạt động kinh doanh. Theo Văn phòng Thủ tướng Anh, ông Burnham sẽ tăng cường các hoạt động ngoại giao nhằm trực tiếp phục vụ lợi ích của người dân trong nước giữa lúc tình hình quốc tế ngày càng bất ổn.