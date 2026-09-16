[Ảnh] Mưa lớn giờ tan tầm, phố Hà Nội thêm đông đúc và hối hả

Cơn mưa làm nhịp sống Hà Nội trở nên gấp gáp hơn. Trong những khoảng trống giữa dòng xe ô-tô, nhiều người đi xe máy tranh thủ luồn lách, tìm đường tắt để nhanh chóng tiến lên phía trước.

Người lao động cố gắng chạy xe dưới cơn mưa để hoàn tất chuyến hàng. Những cửa hàng kinh doanh vẫn cố gắng duy trì hoạt động giữa màn mưa. Tiểu thương dùng bạt ni-lông che chắn để bảo quản hàng hóa giữa trời mưa. Những công nhân vệ sinh vẫn miệt mài làm việc để những tuyến phố dịp Trung thu thêm phần sạch sẽ. Mỗi người đều góp phần duy trì nhịp sống của thành phố trong một buổi chiều nhiều biến động vì mưa lớn.

Dưới cơn mưa, người dân tranh thủ từng khoảng trống trên đường để tiếp tục hành trình, khiến dòng phương tiện di chuyển trong trạng thái căng thẳng hơn thường ngày.

Khi trời mưa, nhiều người lựa chọn ô-tô hoặc đặt xe dịch vụ thay vì sử dụng xe máy. Lượng phương tiện bốn bánh tăng khiến không gian lưu thông trên những tuyến phố vốn đã đông càng trở nên hạn hẹp.

Tại các nút giao, phương tiện liên tục dồn lại. Chỉ một đoạn đường ngắn bị ùn cũng có thể kéo theo hàng dài xe phía sau, đặc biệt vào thời điểm cuối ngày khi nhu cầu đi lại tăng cao.

Cơn mưa lớn khiến người và phương tiện trên đường phố Hà Nội di chuyển vội vã hơn. Người đi xe máy tìm cách mặc áo mưa, che chắn hành lý, trong khi ô-tô nối dài trên những tuyến đường chính.

Người dân sau giờ trở về nhà trong điều kiện thời tiết bất lợi. Áo mưa, đèn xe và những dòng phương tiện nối nhau tạo nên một nét đặc trưng của phố Hà Nội trong những giờ cao điểm có mưa.

Giữa những hàng xe nối tiếp nhau, người đi xe máy tìm cách chuyển hướng qua các khoảng trống. Áp lực giao thông ngày càng rõ tại các tuyến đường đô thị vào giờ cao điểm.

Các đoạn đường chuẩn bị chuyển làn để rẽ hoặc lên cầu thường trở thành điểm tập trung phương tiện. Xe máy, ô-tô cùng tìm cách nhập vào dòng xe khiến giao thông tại những vị trí này càng thêm phức tạp.

Trong dòng phương tiện dày đặc, một số người đi xe máy tranh thủ luồn qua những khoảng trống giữa các xe để di chuyển. Mỗi khoảng hở trên đường để có thể "giúp" rút ngắn thời gian hành trình trở về nhà.

Tại khu vực dẫn lên cầu Chương Dương, các dòng phương tiện cùng lúc chuyển hướng hoặc nhập làn khiến giao thông dồn ứ. Trong trời mưa, việc di chuyển càng trở nên khó khăn.

Để tránh những đoạn ùn ứ, một số người tìm cách đi qua các lối tắt. Có trường hợp người điều khiển phương tiện đi ngược chiều một đoạn để "thuận tiện" hơn, nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trên đường Yên Phụ, mật độ phương tiện giữa hai chiều đường tạo nên sự tương phản rõ rệt. Một chiều xe cộ nối dài, trong khi chiều còn lại thông thoáng hơn.

Dù mưa lớn và giao thông chậm, các dòng xe vẫn liên tục dịch chuyển. Người dân cố gắng thích ứng với điều kiện thời tiết và giao thông để trở về nhà.

Có người vẫn cố gắng hoàn thành nốt chuyến hàng, đưa hàng hóa đến nơi trước khi đường phố trở nên đông đúc hơn.

Không gian hạn chế của khu vực phố cổ càng áp lực hơn khi lượng phương tiện gia tăng. Người và xe cùng chia sẻ từng khoảng không gian nhỏ trên những tuyến phố vốn đã chật hẹp.

Dù trời mưa, hoạt động buôn bán tại khu vực phố cổ vẫn tiếp diễn. Người bán tìm cách che chắn hàng hóa, còn người mua tranh thủ hoàn tất công việc trước khi trở về nhà.

Tại các tuyến phố đón người dân và du khách trong dịp Trung thu, công nhân vệ sinh môi trường tranh thủ làm sạch đường phố, thu gom rác thải và duy trì cảnh quan đô thị.