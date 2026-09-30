[Ảnh] Mưa lớn gây ngập sâu khu dân cư sát cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Xe máy của người dân để trong sân nhà bị ngập sâu trong nước.

Theo ghi nhận, tại phường Long Thành, nhiều khu vực ở ven suối Bưng Môn, An Lâm gần đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu bị ngập sâu sau mưa lớn.

Trên đường ĐT 769 đoạn qua khu phố Lộc An, ngập nặng, nước tràn vào nhà dân hai bên đường. Có nơi nước ngập sâu khoảng 1m, cuộc sống của nhiều hộ gia đình bị đảo lộn do nước dâng cao, ngập nhà cửa, vườn cây trong nhiều giờ. Đến trưa cùng ngày nước bắt đầu rút dần.

Khu dân cư sát cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu thuộc địa bàn phường Long Thành﻿ ngập sâu sau trận mưa lớn.

Mưa lớn khiến đường ĐT 769 qua địa bàn phường Long Thành ngập nước, ảnh hưởng đến phương tiện lưu thông.

Nước tràn vào khu dân cư, gây ngập nhiều nhà dân ở khu phố Lộc An, phường Long Thành.

Ngập sâu khiến cuộc sống của nhiều hộ dân bị đảo lộn.

Nước tràn vào nhà người dân trong nhiều giờ liền sau mưa lớn ở khu phố Lộc An, phường Long Thành.

Một số hộ dân cho biết, đây là trận ngập úng nặng nhất trong những năm trở lại đây sau mưa lớn.

Việc ngập do mưa lớn kéo dài từ tối 29 đến sáng 30/9. Theo người dân địa phương, nước dâng cao, tràn vào nhà dân khiến nhiều tài sản không di chuyển kịp.

Đến trưa cùng ngày nước bắt đầu rút dần, người dân chuẩn bị dọn dẹp bùn đất do ngập gây ra.

Ngập khiến việc di chuyển của người dân các tuyến đường trong khu dân cư gặp khó khăn. Một số xe chết máy do nước ngập.

Lực lượng Công an, Quân sự địa phương đã đến các hộ dân bị ngập sâu hỗ trợ di dời tài sản lên khu vực cao, hạn chế thiệt hại.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Quân sự phường Long Thành đến các điểm ngập, hỗ trợ người dân di dời tài sản, điều tiết giao thông và hướng dẫn đi theo hướng khác.

Khu dân cư sát cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu thuộc địa bàn phường Long Thành ngập sâu sau trận mưa lớn.