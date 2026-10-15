Anh: Một số khu vực miền Nam ban bố tình trạng 'hạn hán nghiêm trọng'

Tuyên bố trên được đưa ra khi hai hồ chứa lớn ở Tây Nam, phục vụ gần 400.000 hộ gia đình, đang ở mức dưới 20% dung tích chứa. Cơ quan Môi trường dự báo dung tích chứa của các hồ sẽ ở mức 75% vào thời điểm này trong năm. Người đứng đầu Cơ quan Môi trường, ông Philip Duffy cho biết: "Nhiệt độ mùa Hè kỷ lục và hạn hán nghiêm trọng đã gây áp lực rất lớn lên nguồn nước".

Trong khi đó, Bộ trưởng Môi trường Angela Eagle cho biết nước Anh chưa từng trải qua mức độ hạn hán này trong nhiều thập kỷ. Vương quốc Anh đã trải qua mùa Hè nóng nhất lịch sử trong năm 2026, với nhiều đợt nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng do lượng mưa thiếu hụt chưa từng thấy kể từ khi bắt đầu ghi nhận dữ liệu vào năm 1836. Hơn 80% diện tích quốc đảo này hiện đang trong tình trạng hạn hán do lượng mưa tiếp tục thấp hơn mức trung bình trong những tháng mùa Thu.

Khu vực Đông Nam và Tây Nam đã trải qua giai đoạn khô hạn nhất từ tháng 4-9 trong hơn một thế kỷ. Tính đến tuần trước, mực nước trung bình của các hồ chứa trên khắp nước Anh chỉ đạt 54%, trong khi lượng mưa trung bình tháng 10 chỉ bằng 10%.

Chính phủ Anh kêu gọi các công ty cấp nước theo dõi lượng nước lấy từ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và khuyến khích khách hàng giảm tiêu thụ, với các hạn chế sử dụng đã được áp dụng ở một số khu vực. Nhiều tháng hạn hán đã gây áp lực lên tất cả mọi người, từ nông dân và ngư dân đến lính cứu hỏa.