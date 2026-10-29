Ảnh mới hé lộ cấu hình máy bay vũ trụ thử nghiệm của Trung Quốc

Ngày 26-10, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) công bố báo cáo về những thách thức an ninh trong không gian, trong đó có ảnh vệ tinh chụp máy bay vũ trụ có thể tái sử dụng của Trung Quốc.

Theo chuyên trang The War Zone, hình ảnh có độ phân giải thấp hơn từng xuất hiện tại một diễn đàn ở Hàn Quốc năm 2024, nhưng khi đó danh tính phương tiện chưa được xác nhận rõ ràng.

Phương tiện được cho là máy bay vũ trụ tuyệt mật của Trung Quốc trong ảnh công bố ngày 26-10. Ảnh: DIA

Công ty công nghệ không gian Vantor, trước đây mang tên Maxar Technologies, cho biết vệ tinh WorldView-3 chụp bức ảnh ngày 28-5-2024, từ khoảng cách gần 90 km.

Theo doanh nghiệp này, vật thể nối với đuôi máy bay vũ trụ là 1 vệ tinh riêng biệt. Kết cấu và các tấm pin mặt trời của vệ tinh có thể được quan sát trong ảnh.

Hình ảnh cho thấy phương tiện có cánh nhỏ, 2 cánh đuôi đứng và khoang tải trọng ở giữa thân với cửa mở hướng lên trên.

Theo The War Zone, cấu hình tổng thể có nhiều nét tương đồng với máy bay vũ trụ X-37B do Lực lượng Vũ trụ Mỹ vận hành, dù thiết kế cánh có khác biệt.

Trung Quốc đã tiến hành 4 nhiệm vụ máy bay vũ trụ trên quỹ đạo kể từ năm 2020, với lần phóng gần nhất diễn ra ngày 7-2-2026.

Trong nhiệm vụ thứ 3, kéo dài từ tháng 12-2023 đến tháng 9-2024, phương tiện đã thả nhiều vật thể nhỏ vào không gian, nhưng chưa rõ những vật thể này là thiết bị gì.

Tháng 6-2026, công ty theo dõi không gian LeoLabs tiếp tục phát hiện 1 vật thể gần máy bay vũ trụ Trung Quốc.

Sau quá trình quan sát và phân tích bổ sung, LeoLabs đánh giá rằng vật thể được triển khai từ phương tiện này.

Cơ quan này cho biết máy bay vũ trụ có thể đưa thiết bị lên quỹ đạo để triển khai hoặc thử nghiệm, sau đó trở về Trái Đất. Khả năng tái sử dụng và cơ động giúp chúng phù hợp với một số nhiệm vụ đặc thù.

Về phía Trung Quốc, khi thông báo phương tiện thử nghiệm hoàn thành chuyến bay kéo dài 268 ngày vào tháng 9-2024, Tân Hoa xã cho biết chương trình nhằm hoàn thiện công nghệ tàu vũ trụ tái sử dụng, hướng tới giảm chi phí và tạo thuận lợi cho các chuyến bay khứ hồi phục vụ sử dụng không gian vì mục đích hòa bình.