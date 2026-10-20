Anh mở rộng hỗ trợ quân sự cho Saudi Arabia chống lực lượng Houthi

Khói bốc lên sau một vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, Saudi Arabia. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo Bộ Quốc phòng Anh, các máy bay Typhoon của Không quân Hoàng gia sẽ thực hiện nhiệm vụ phòng không nhằm bảo vệ các thành phố, dân thường và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Saudi Arabia, nhưng không tiến hành không kích các mục tiêu của Houthi. London cũng điều một máy bay vận tải quân sự A400M, cử cố vấn quân sự hỗ trợ các sĩ quan Saudi Arabia và gia hạn thêm 90 ngày hoạt động tiếp dầu trên không phục vụ các nhiệm vụ phòng thủ. Anh khẳng định không có giải pháp quân sự lâu dài cho xung đột tại Yemen và tiếp tục ủng hộ tiến trình chính trị do Liên hợp quốc dẫn dắt.

Động thái của Anh diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công của Houthi làm gia tăng sức ép an ninh đối với Saudi Arabia. Ngày 20/10, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu thông báo đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo được phóng về phía thủ đô Riyadh. Vụ việc khiến người dân tại một số khu vực nhận được cảnh báo qua điện thoại và nghe thấy tiếng nổ lớn.

Trong khi đó, tại Yemen, số người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào một trại huấn luyện quân sự ở tỉnh Shabwa hôm 19/10 đã tăng lên 73 người. Hơn 200 người bị thương và 14 người vẫn mất tích. Những diễn biến này cho thấy tình hình an ninh tiếp tục bất ổn, trong bối cảnh các bên chưa tìm được giải pháp chính trị cho cuộc xung đột.

Tình hình an ninh bất ổn đang đặt ra thách thức đối với tham vọng phát triển kinh tế của Saudi Arabia. Thông qua chương trình Tầm nhìn 2030, Riyadh đặt mục tiêu giảm phụ thuộc vào dầu mỏ, phát triển du lịch, dịch vụ và giải trí, đồng thời thu hút đầu tư nước ngoài và đưa đất nước trở thành điểm đến của các sự kiện quốc tế. Tuy nhiên, nguy cơ các cuộc tấn công tiếp diễn có thể làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư, khiến doanh nghiệp trì hoãn quyết định đầu tư và làm tăng chi phí bảo hiểm, kinh doanh. Một số dự án lớn và sự kiện quốc tế tại Saudi Arabia cũng chịu sức ép từ tình hình an ninh.

Rủi ro địa chính trị còn tác động đến thị trường năng lượng. Ngày 20/10, giá dầu Brent tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng - 111,75 USD/thùng, trong bối cảnh lo ngại về các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia và an toàn vận tải biển. Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo kinh tế Saudi Arabia có thể giảm 3,3% trong năm 2026, đảo chiều so với mức tăng trưởng 1,7% được dự báo hồi tháng 7.