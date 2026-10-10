Hàng loạt cần cẩu, sà lan , thiết bị khoan cọc và máy móc cơ giới được tập kết dọc tuyến Rừng Sác, phục vụ các hạng mục thuộc dự án metro Bến Thành-Cần Giờ.

Theo ghi nhận tại công trường, khu vực cầu Dần Xây, thuộc xã Cần Giờ, đã xuất hiện nhiều sà lan, cần cẩu bánh xích và thiết bị khoan cọc. Một số vị trí khác dọc tuyến qua địa bàn Bình Khánh và Cần Giờ cũng ghi nhận sự hiện diện của máy móc, thiết bị cơ giới phục vụ dự án.

Các thiết bị cơ giới được huy động, chuẩn bị phục vụ công tác thi công trên sông trong thời gian tới.

Tuyến metro Bến Thành-Cần Giờ﻿ dài khoảng 54km, tổng mức đầu tư hơn 102.000 tỷ đồng. Dự án đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt phương án tuyến và tổ chức lễ động thổ ngày 19/12/2025. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Vingroup) đề xuất đầu tư, dự kiến vận hành thương mại vào cuối năm 2028.

Tuyến bắt đầu từ ga Bến Thành, đi qua khu vực phía nam Thành phố Hồ Chí Minh, vượt sông Rạch Đĩa, sông Soài Rạp, sau đó kết nối với Cần Giờ theo hành lang đường Rừng Sác và kết thúc tại khu vực depot Cần Giờ.

Khi hoàn thành, tuyến đường sắt được kỳ vọng tăng cường năng lực kết nối giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với khu vực ven biển phía nam, góp phần đa dạng hóa phương thức vận tải, tạo thuận lợi cho hoạt động đi lại, du lịch và giao thương. Công trình cũng nằm trong định hướng phát triển mạng lưới đường sắt đô thị﻿, từng bước mở rộng không gian phát triển của thành phố.

Tuy nhiên, để bảo đảm tiến độ tổng thể, dự án cần tiếp tục hoàn thiện các điều kiện về mặt bằng, hồ sơ kỹ thuật và tổ chức thi công. Đặc thù tuyến đi qua khu vực sông nước, nền đất yếu và vùng sinh thái rừng ngập mặn﻿ đặt ra yêu cầu cao đối với giải pháp thiết kế, thi công và bảo vệ môi trường.

Sau 6 tháng, hình ảnh máy móc, thiết bị xuất hiện dọc tuyến là tín hiệu đáng chú ý trong quá trình triển khai dự án. Chặng đường phía trước vẫn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, chủ đầu tư và nhà thầu nhằm bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động﻿, hiệu quả đầu tư và tiến độ đề ra.

Với vai trò là một công trình hạ tầng giao thông quy mô lớn, tuyến đường sắt Bến Thành-Cần Giờ không chỉ mang ý nghĩa kết nối giao thông, mà còn được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực phía nam Thành phố Hồ Chí Minh những năm tới.