Anh mất một sĩ quan tình báo xuất sắc tại Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh ngày 16/9 thông báo thiếu tá Paul Wilks qua đời 2 ngày trước trong một vụ tai nạn giao thông tại Ukraine. Cơ quan này cho biết sự việc xảy ra ở khu vực cách xa tiền tuyến và gọi đây là một “tai nạn giao thông bi thảm”.

Wilks, 40 tuổi, tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst và gia nhập quân đội Anh ngày 14/4/2012. Ông sau đó được biên chế vào lực lượng tình báo lục quân và phục vụ trong lĩnh vực này suốt sự nghiệp quân sự.

Thiếu tá Wilks từng tham gia nhiều nhiệm vụ ở nước ngoài, trong đó có Afghanistan, đồng thời được trao nhiều huân chương.

Bộ Quốc phòng Anh mô tả ông là một sĩ quan thông minh, chuyên nghiệp và có năng lực lãnh đạo, được đồng đội và những người từng làm việc cùng kính trọng.

Tướng Matthew Jones, giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Anh, đánh giá Wilks là “một trong những sĩ quan tình báo tài năng nhất trong thế hệ này”.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting cũng bày tỏ tiếc thương, cho rằng ông đã phục vụ đất nước với tinh thần tận tụy.

Thông tin chi tiết về nhiệm vụ của Wilks tại Ukraine không được công bố. Việc ông thuộc lực lượng tình báo lục quân cho thấy quân đội Anh có nhân sự chuyên môn hoạt động tại nước này, song Bộ Quốc phòng Anh không cho biết ông đang thực hiện nhiệm vụ cụ thể nào khi tai nạn xảy ra.

Wilks là quân nhân chính quy thứ 2 của Anh được chính phủ xác nhận thiệt mạng tại Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Tháng 12/2025, London thông báo hạ sĩ George Hooley, 28 tuổi, tử vong trong một “tai nạn thương tâm” khi quan sát lực lượng Ukraine thử nghiệm năng lực phòng thủ mới. Vụ việc cũng xảy ra tại khu vực cách xa tiền tuyến.

Việc cả 2 trường hợp đều được xác định là tai nạn và xảy ra ngoài khu vực giao tranh cho thấy sự hiện diện của quân nhân Anh tại Ukraine không chỉ gắn với các hoạt động gần tiền tuyến.

Tuy nhiên, giới chức Anh chưa công bố thêm thông tin về hoàn cảnh cụ thể dẫn tới cái chết của Wilks.