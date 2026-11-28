Ngày 26/11, tư lệnh không quân, hải quân và lục quân Anh ký thư gửi khoảng 100.000 quân nhân dự bị chiến lược, yêu cầu họ cập nhật địa chỉ liên lạc, thông tin nghề nghiệp và kỹ năng chuyên môn.

Đây là lần đầu tiên những bức thư như vậy được gửi đi kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Tuy nhiên, theo báo Telegraph ngày 27/11, Bộ Quốc phòng Anh chỉ có thể gửi thông báo đến khoảng một nửa số quân nhân trong danh sách.

Cơ quan này đã mất liên lạc với hàng chục nghìn cựu binh do những sai sót trong công tác quản lý hồ sơ và thông tin cá nhân.

Vấn đề từng được cố vấn chính phủ Anh George Robertson đề cập hồi đầu năm. Ông cho rằng các cơ quan chức năng không duy trì đầy đủ hồ sơ, cũng như không lưu trữ thông tin liên lạc của những quân nhân mới xuất ngũ và thuộc lực lượng dự bị chiến lược.

"Bộ Quốc phòng Anh thậm chí còn không biết phần lớn trong số này ở đâu. Chúng ta cần tập hợp những người đủ năng lực, sức khỏe và sẵn sàng tham gia lực lượng này", ông Robertson nói.

Theo luật pháp Anh, cựu quân nhân thuộc lực lượng chính quy và dự bị đều nằm trong diện có thể được triệu tập tái nhập ngũ suốt đời.

Bộ Quốc phòng có trách nhiệm duy trì liên lạc với họ trong 6 năm đầu tiên sau khi xuất ngũ.

Tướng Richard Knighton, Tư lệnh lực lượng vũ trang Anh, trước đó cũng cảnh báo nước này thiếu một hệ thống hiệu quả để theo dõi và huy động những người vừa rời quân ngũ.

Bức thư gửi các quân nhân dự bị chiến lược nêu rõ ngưỡng kích hoạt lệnh triệu tập rất cao.

Lực lượng này không được xây dựng nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân sự trong thời bình, mà chủ yếu phục vụ các tình huống khẩn cấp quốc gia, hoạt động tác chiến, chuẩn bị chiến tranh hoặc những cuộc khủng hoảng lớn đòi hỏi tăng cường năng lực quân sự.

Nhóm dự bị chiến lược khác với lực lượng dự bị thông thường của Anh, hiện có khoảng 32.000 người, phần lớn là dân thường tình nguyện tham gia.

Theo Telegraph, những cựu binh từng làm việc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) là nhóm được chính phủ đặc biệt quan tâm trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Người có chuyên môn lập trình và tác chiến mạng được đánh giá là nguồn nhân lực quan trọng đối với các hoạt động chiến tranh lai.

Ngoài ra, quân đội Anh cũng quan tâm đến những cựu binh có chuyên môn y tế và kỹ thuật.

Những người từng giữ vị trí chỉ huy trong quân đội nhưng sau đó được đào tạo thành bác sĩ có thể nhanh chóng đảm nhiệm nhiệm vụ quân y nhờ nền tảng quân sự sẵn có.

Quân đội Anh nhiều năm qua gặp khó khăn trong tuyển dụng và duy trì quân số.

Lục quân chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất khi quân số giảm từ hơn 100.000 người trong những năm 2010 xuống còn hơn 70.000 người hiện nay, mức thấp nhất kể từ đầu thế kỷ 19.

Hồi tháng 1, chính phủ Anh cho biết dự kiến nâng giới hạn độ tuổi huy động quân dự bị từ 55 lên 65.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting ngày 26/11 khẳng định chính phủ sẽ không triệu tập những người không đủ sức khỏe, không còn khả năng phục vụ hoặc đã nghỉ hưu.