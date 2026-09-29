[Ảnh] Mang 'Lớp học reo vui' đến với những ngôi trường vùng cao

Học sinh xã Nghĩa Tá (tỉnh Thái Nguyên) tham gia cuộc thi "Rung chuông vàng" trong chặng đầu tiên của Hành trình "Lớp học reo vui". (Ảnh: LINH PHAN)

Do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Tập đoàn Thiên Long triển khai, chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026 có nhiều thay đổi mang tính đột phá hướng đến các tác động tích cực, bền vững. (Ảnh: LINH PHAN)

Trong đó, đáng chú ý có Hành trình "Lớp học reo vui"﻿, bao gồm chuỗi các hoạt động tri ân thầy, cô giáo﻿ và mang niềm vui đến với các em học sinh, chung tay "thay áo mới" cho những lớp học đã cũ. (Ảnh: LINH PHAN)

Chủ đề trên nhằm tăng cường kết nối, tương tác, truyền cảm hứng học tập, sáng tạo, nuôi dưỡng ước mơ... giữa thầy, cô giáo và các em học trò. (Ảnh: LINH PHAN)

Điều này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh công nghệ phát triển, khi hiện tượng "đám đông cô đơn" đang dần xuất hiện bởi sự xuất hiện ngày càng nhiều của các thiết bị thông minh cá nhân, học tập bằng công nghệ﻿ trong môi trường học đường. (Ảnh: LINH PHAN)

Hành trình đi qua các tỉnh, thành phố gồm Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cần Thơ, An Giang, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Quảng Ngãi, tạo thành một tuyến hoạt động trải dài từ miền bắc vào miền trung và miền nam. (Ảnh: LINH PHAN)

Qua hành trình, mỗi khoảnh khắc, mỗi câu chuyện gieo chữ thầm lặng của thầy cô và nụ cười rạng rỡ của học trò nơi biên giới, hải đảo sẽ được tái hiện chân thực. (Ảnh: LINH PHAN)

Được biết, sau khi hành trình khép lại, Ban tổ chức sẽ thực hiện một triển lãm cùng tên nhằm khắc họa những câu chuyện gieo chữ thầm lặng﻿ trên khắp mọi miền Tổ quốc. (Ảnh: LINH PHAN)

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015, chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" sau hơn một thập kỷ đã tuyên dương tổng cộng 656 giáo viên tiêu biểu, xuất sắc và triển khai 34 hành trình chia sẻ với thầy, cô giáo trên khắp mọi miền đất nước. (Ảnh: LINH PHAN)

Năm nay, chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" dự kiến sẽ tuyên dương 34 giáo viên tiêu biểu, xuất sắc nhất tại Thủ đô Hà Nội vào đúng dịp Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11. (Ảnh: LINH PHAN)

Trong chặng đầu tiên của Hành trình, diễn ra tại Trường tiểu học và trung học cơ sở Nghĩa Tá (xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã phối hợp các đơn vị liên quan trao quà, khóa học tiếng Anh tặng các thầy, cô giáo, trao nhiều phần học bổng, khóa học tiếng Anh trực tuyến tặng học sinh vượt khó học tốt. (Ảnh: LINH PHAN)

Bên cạnh hàng loạt trò chơi vận động đầy sôi nổi, chặng đầu tiên của Hành trình còn có một điểm nhấn là cuộc thi "Rung chuông vàng"﻿, với thí sinh chính là những học sinh tiêu biểu của nhà trường. (Ảnh: LINH PHAN)

Cuộc thi diễn ra trong không khí hào hứng, ngập tràn tiếng cười trẻ thơ giữa núi rừng trùng điệp, thu hút đông đảo người dân địa phương theo dõi, cổ vũ. (Ảnh: LINH PHAN)