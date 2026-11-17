[Ảnh] Mang ánh sáng tri thức đến với đồng bào vùng cao
Sau bữa cơm tối, khi công việc gia đình đã tạm gác lại, 30 học viên lớp xóa mù chữ tại thôn Thùng (xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai) lại cùng nhau đến nhà văn hóa thôn, bắt đầu hành trình chinh phục con chữ. Với họ, mỗi lần đến lớp là một lần bước gần hơn đến tri thức, mở thêm cơ hội thay đổi cuộc sống ngày mai.
Theo thống kê, xã Bảo Hà hiện có khoảng 700 người chưa biết chữ, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước thực tế đó, địa phương đã tổ chức các lớp xóa mù chữ, tạo điều kiện để người dân được học tập ngay tại thôn, bản. Đến nay, toàn xã đã khai giảng 7 lớp với khoảng 150 học viên tham gia.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-mang-anh-sang-tri-thuc-den-voi-dong-bao-vung-cao-post1003264.html