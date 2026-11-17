Đều đặn vào lúc 19 giờ mỗi tối, các học viên lớp xóa mù chữ tại thôn Thùng lại cùng nhau đến lớp tại nhà văn hóa thôn. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Theo thống kê, xã Bảo Hà hiện có khoảng 700 người chưa biết chữ, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước thực tế đó, địa phương đã tổ chức các lớp xóa mù chữ, tạo điều kiện để người dân được học tập ngay tại thôn, bản. Đến nay, toàn xã đã khai giảng 7 lớp với khoảng 150 học viên tham gia.

Khát vọng biết đọc, biết viết là lý do đưa họ đến với lớp học này. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Lớp học xóa mù chữ tại thôn Thùng có 30 học viên là đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Ở tuổi gần 60, bà Tráng Thị Sâu (áo vàng) vẫn kiên trì làm quen với từng con chữ, nét viết sau nhiều năm chưa có điều kiện đến trường. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Cô giáo Trương Thị Tình tận tình hướng dẫn học viên, lựa chọn cách truyền đạt phù hợp với trình độ và khả năng tiếp thu của từng người. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Cặm cụi, nắn nót từng nét chữ. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Vượt qua mặc cảm, các học viên không ngừng nỗ lực với mong muốn tự đọc, tự viết để chủ động hơn trong cuộc sống. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Niềm vui bên con chữ. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chị Triệu Thị Sính cùng con gái chăm chú học bài. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Nhiều người dù bận rộn công việc và nhà ở xa vẫn duy trì việc học đều đặn. (Ảnh: CÔNG HẢI)