[Ảnh] Lung linh những chiếc đèn ông sao năm cánh nơi biên thùy

Các em nhỏ háo hức đón lấy chiếc đèn ông sao năm cánh truyền thống.

Đồn Biên phòng Tam Quang cùng chính quyền địa phương tổ chức Chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho 465 em học sinh của 3 trường học trên địa bàn.

Đồn Biên phòng Nạm Càn kết nối với Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An, Hội bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tỉnh Nghệ An, các nhà tài trợ tổ chức Tết Trung thu cho các em nhỏ trên địa bàn.

Dân cư xã biên giới Na Ngoi chủ yếu là bà con đồng bào dân tộc thiểu số H'Mông, Thái và Khơ Mú.

Trẻ em miền núi hào hứng với tiết mục múa lân sư.

Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An tổ chức Chương trình "Vầng trăng yêu thương", mang những phần quà trung thu và trao học bổng đến hàng trăm trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn﻿ ở xã biên giới Môn Sơn. (Ảnh: TRỊNH THÀNH)

Các em nhỏ háo hức tham gia đêm hội trung thu.

Đến nay, Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An đã duy trì và tổ chức thành công 13 Chương trình "Vầng trăng yêu thương". (Ảnh: TRỊNH THÀNH)

Chương trình “Trăng thu biên cương” được tổ chức ở xã biên giới Na Ngoi.

Chương trình do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo, phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức.