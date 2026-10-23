[Ảnh] Lữ đoàn 125 Hải quân trong ngày kỷ niệm 65 năm truyền thống

Các đại biểu, cựu chiến binh cùng hướng về chặng đường lịch sử vẻ vang của Lữ đoàn 125 trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc﻿.

Các cựu chiến binh từng tham gia Đoàn tàu không số có mặt tại buổi lễ, cùng gặp gỡ đồng đội, ôn lại những năm tháng chiến đấu anh dũng và tự hào về truyền thống vẻ vang của Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Vợ chồng anh Nguyễn Trường Sơn, con trai liệt sĩ Nguyễn Tương, có mặt tại buổi lễ, xúc động và tự hào trong ngày người cha của mình được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Bà Trần Thị Thúy Vân, cháu nội liệt sĩ Trần Nhợ (Ba Nhợ), tự hào khi ông được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, sự ghi nhận thiêng liêng đối với những hy sinh của ông cho Tổ quốc.

Con trai Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Huy Lễ tham dự buổi Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Lữ đoàn 125.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày tư liệu, hình ảnh về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lữ đoàn 125 Hải quân, cùng những chiến công trên tuyến Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Hình ảnh các bến tiếp nhận vũ khí, hàng hóa của Đoàn tàu không số được trưng bày tại lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn 125 Hải quân, góp phần tái hiện hành trình chi viện chiến trường miền nam trên tuyến Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Các đại biểu tham quan mô hình dạy học tại Lữ đoàn 125 Hải quân, tìm hiểu những sáng kiến, giải pháp phục vụ công tác huấn luyện và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của đơn vị.

Khu trưng bày sách về Lữ đoàn 125 Hải quân, đại biểu tìm hiểu thêm về lịch sử, truyền thống và những chiến công của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trên tuyến Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Các tiết mục ca múa nhạc chào mừng Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn 125 Hải quân, góp phần tạo không khí trang trọng, hào hùng, thể hiện niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của đơn vị.