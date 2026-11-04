[Ảnh] Lớp học 'xóa mù kép' giữa đại ngàn Phong Nha

Ngược tuyến đường độc đạo xuyên qua những dãy núi trùng điệp của Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, vượt hơn 100km từ trung tâm thành phố Đồng Hới (cũ), chúng tôi tìm về xã miền núi biên giới Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Nằm lọt thỏm giữa thung lũng, bản Yên Hợp là nơi sinh sống của gần 100% đồng bào dân tộc Chứt. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, trình độ dân trí chưa đồng đều khiến tỷ lệ người lớn tuổi mù chữ tại đây từng là bài toán đầy trăn trở của địa phương.

Cứ khoảng 7 giờ tối, lớp học cuối hành lang của điểm Trường tiểu học và trung học cơ sở Thượng Hóa lại sáng bừng ánh điện, đón 19 học viên đặc biệt bước vào ca học muộn.

Trên tấm bảng xanh, thầy giáo Đinh Xuân Quý nắn nót viết từng dòng phấn trắng cho tiết học Tiếng Việt, bên cạnh là bảng chữ cái vẫn được giữ lại ở góc bảng để học viên tiện tra cứu, ôn luyện.

Khác với những lớp học thông thường, học viên ở đây đều là các ông bố, bà mẹ người dân tộc Chứt đã ngoài 40 tuổi.

Ban ngày tất tả lên rừng, xuống rẫy mưu sinh, tối đến họ mới có thời gian gác lại nhọc nhằn để đến với con chữ.

Để bà con yên tâm tới lớp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên cùng nhà trường đã trang bị đầy đủ từ sách giáo khoa Tiếng Việt, Toán, Khoa học đến từng cuốn vở, cây bút, chiếc thước kẻ.

Vượt qua sự rụt rè ban đầu của phụ nữ vùng cao, một nữ học viên tự tin đứng dậy đọc bài trước lớp.

Các thầy cô giáo tại trường mỗi ngày đều kiên nhẫn đi từng bàn, cúi người chỉ dẫn từng nét chữ. Ban ngày dạy học sinh tiểu học và cấp hai, tối đến các thầy cô nơi đây lại tận tụy làm “người thầy thứ hai” dạy chữ cho chính phụ huynh của học trò mình.

Chị Cao Thị Thê - người dân bản Yên Hợp bẽn lẽn cười khi nhắc chuyện đi học ở tuổi xế chiều. Với chị, động lực đến lớp bắt nguồn từ nỗi lo rất thật của một người mẹ: “Học chữ để còn đi làm ăn xa. Giờ con cái đi học rồi, em cũng phải cố gắng đi học, cho con mình còn nhìn vào mà cố gắng”.

Không chỉ dừng lại ở việc xóa mù chữ cái, tận dụng cơ sở vật chất khang trang được Nhà nước đầu tư cho Trường tiểu học và trung học cơ sở Thượng Hóa, nhà trường còn đưa các học viên sang phòng máy để tiếp cận môn Tin học, thực hiện cuộc “xóa mù” thứ hai về công nghệ.

Tại lớp học đặc biệt này, lần đầu tiên trong đời, những người nông dân vùng lõi Phong Nha-Kẻ Bàng đã làm quen với màn hình vi tính, con chuột và bàn phím dưới sự hướng dẫn tận tình, “cầm tay chỉ việc” của các thầy cô giáo.

Với những học sinh đặc biệt này, chiếc máy tính từng là thứ gì đó vô cùng xa lạ nay đã trở thành một công cụ, một cánh cửa để kết nối với thế giới công nghệ.

Song song với giờ học trên lớp, vào những ngày học viên đau ốm hoặc mệt mỏi sau ngày đi rừng, các thầy cô giáo lại chia thành từng nhóm nhỏ, cùng cán bộ xã và Bộ đội Biên phòng đến tận từng nếp nhà để động viên và dạy bù phần kiến thức bị hổng. Khóa học 5 kỳ dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 1/2027, hành trang “con chữ” và kỹ năng số từ lớp học đêm này sẽ là nền tảng vững chắc để bà con bản Yên Hợp tiếp thu kỹ thuật trồng dứa, trồng cây dược liệu dưới tán rừng, tự tin vươn lên thoát nghèo bền vững.