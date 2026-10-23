[Ảnh] Lớp học đặc biệt giữa vùng biên giới Đắk Lắk

Lớp 1 có 6 học sinh đang học tại điểm trường buôn Đrang Phốk, xã Buôn Đôn, nhưng có 1 em vắng do bị ốm. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn, là một trong 3 trường nội trú tiểu học và trung học cơ sở được xây dựng tại địa bàn các xã biên giới đất liền tỉnh Đắk Lắk, được đưa vào sử dụng đầu năm học 2026-2027.

Trường được xây dựng đồng bộ gồm phòng học, nhà ăn, bếp, khu nội trú và các công trình phụ trợ... Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng mở ra kỳ vọng về môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn cho con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn biên giới xã Buôn Đôn. Trong năm học đầu tiên này, nhà trường có 1.182 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm khoảng 80%. Nhà trường tổ chức nội trú cho 133 học sinh từ sáng thứ 2 đến thứ 6, bảo đảm 3 bữa ăn mỗi ngày.

Tuy nhiên, tại buôn Đrang Phốk nằm ở vùng lõi Vườn Quốc gia Yok Đôn cách trường chính 20km vẫn còn 27 học sinh lớp 1, 2, 3 tiếp tục học tập tại điểm trường của Trường tiểu học Y Jut (cũ), trong điều kiện còn hạn chế.

Nguyên nhân do đời sống của nhân dân trong buôn còn gặp nhiều khó khăn, không có điều kiện đưa đón con đi học mỗi ngày. Đồng thời, các phụ huynh trong buôn cho rằng, các cháu còn nhỏ chưa đủ khả năng tự chăm sóc khi xa gia đình nên chưa cho con đi học.

Mong muốn của Ủy ban nhân dân xã Buôn Đôn, nhà trường và phụ huynh là được tỉnh hỗ trợ kinh phí mua xe đưa đón các cháu ra trường chính để học tập trong môi trường tốt hơn, giúp gia đình yên tâm lao động sản xuất, nâng cao đời sống.

Dưới đây là những hình ảnh về lớp học đặc biệt này:

Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn được xây dựng với kinh phí gần 248 tỷ đồng. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Trường được đưa vào sử dụng đầu năm học 2026-2027, với hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ gồm phòng học, nhà ăn, bếp, khu nội trú và các công trình phụ trợ... mở ra kỳ vọng về môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn cho con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn biên giới xã Buôn Đôn. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Tuy nhiên, tại buôn Đrang Phốk nằm ở vùng lõi Vườn Quốc gia Yok Đôn cách trường chính 20km vẫn còn 27 học sinh lớp 1, 2, 3 tiếp tục học tập tại điểm trường của Trường tiểu học Y Jut (cũ). (Ảnh: CÔNG LÝ)

Cơ sở vật chất tại điểm trường buôn Đrang Phốk còn nhiều hạn chế. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Trong giờ học của cô và trò lớp 1 tại điểm trường buôn Đrang Phốk. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Các cháu học sinh lớp 1 tại điểm trường buôn Đrang Phốk. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Một cháu học sinh lớp 1 trong giờ tập đọc. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Do số lượng học sinh ít nên cô trò ở đây luôn khăng khít. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Cô giáo hướng dẫn học sinh lớp 1 học bài. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Các cháu học sinh lớp 2 và 3 được ghép học chung một lớp. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Các cháu học sinh lớp 2 tại điểm trường buôn Đrang Phốk. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Các cháu học sinh lớp 3 tại điểm trường buôn Đrang Phốk. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Hầu hết học sinh ở đây là con em đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Giáo viên chỉ dẫn các cháu học tập tại điểm trường buôn Đrang Phốk. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Do buôn Đrang Phốk nằm cách trường chính 20km nên các giáo viên luân phiên nhau vào dạy ở điểm trường này. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Cuộc sống của người dân ở buôn Đrang Phốk còn gặp nhiều khó khăn nên không có điều kiện đưa đón con đi học hàng ngày. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Buôn Đrang Phốk nằm cách trường chính 20km và chỉ có một con đường độc đạo dẫn vào buôn. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Các cháu học tập trong buôn tự đi và về nhà. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Một số cháu đi học trong điều kiện hết sức khó khăn. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Cán bộ Đồn Biên phòng Sêrêpốk hỗ trợ các cháu trong buôn đi học về. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Người dân buôn Đrang Phốk mong muốn được hỗ trợ kinh phí mua xe đưa đón các cháu ra trường chính để học tập trong môi trường tốt hơn và gia đình yên tâm lao động sản xuất, nâng cao đời sống. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Lãnh đạo Nhà trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn mong muốn tỉnh hỗ trợ kinh phí mua xe đưa đón các cháu ra trường chính để học tập trong môi trường tốt hơn. (Ảnh: CÔNG LÝ)