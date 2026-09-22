[Ảnh] Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
Sáng 22/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) và Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA).
Dự và chỉ đạo tại buổi lễ có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chủ trì buổi lễ cùng Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8, Đội Công binh số 5 và đại diện thân nhân, gia đình quân nhân hai đơn vị.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-le-xuat-quan-benh-vien-da-chien-cap-2-so-8-va-doi-cong-binh-so-5-len-duong-thuc-hien-nhiem-vu-gin-giu-hoa-binh-lien-hop-quoc-post990202.html