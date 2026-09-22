[Ảnh] Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Dự và chỉ đạo tại buổi lễ có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chủ trì buổi lễ cùng Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8, Đội Công binh số 5 và đại diện thân nhân, gia đình quân nhân hai đơn vị.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại lễ xuất quân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc cử Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 đi thực hiện nhiệm vụ và tặng Quốc kỳ cho 2 đơn vị.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng bức tranh “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân” cho 2 đơn vị.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho 2 đơn vị trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao biểu tượng “Mở đường thắng lợi”, “Lương y như từ mẫu” cho 2 đơn vị.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tặng quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc Phòng cho 2 đơn vị lên đường làm nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại lễ xuất quân.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu tại lễ xuất quân.

Các đại biểu tại lễ xuất quân.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam báo cáo công tác chuẩn bị cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 đại diện cho các lực lượng đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc phát biểu quyết tâm.

Chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 tại buổi lễ.

Gia đình tiễn các chiến sĩ lên đường.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ.