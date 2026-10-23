[Ảnh] Lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng Nhì Lữ Đoàn 125, Vùng hải quân 2
Ngày 23/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho ba liệt sĩ nguyên là cán bộ Đoàn tàu không số, gồm các đồng chí Trần Nhợ, Nguyễn Tương, Nguyễn Ngọc Lương; đồng thời đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.
Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân dự và chỉ đạo buổi lễ. Cùng dự có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân chủng Hải quân qua các thời kỳ; các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân các liệt sĩ; đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân, Vùng 2 Hải quân.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-le-truy-tang-danh-hieu-anh-hung-luc-luong-vu-trang-nhan-dan-va-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-nhi-lu-doan-125-vung-hai-quan-2-post997480.html