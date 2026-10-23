[Ảnh] Lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng Nhì Lữ Đoàn 125, Vùng hải quân 2

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Lữ đoàn 125.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân dự và chỉ đạo buổi lễ. Cùng dự có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân chủng Hải quân qua các thời kỳ; các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân các liệt sĩ; đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân, Vùng 2 Hải quân.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các đại biểu dự lễ.

Đại tá Phạm Minh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 125 trình bày diễn văn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho thân nhân các liệt sĩ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Lữ đoàn 125.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao Cờ truyền thống tặng Lữ đoàn 125.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho hai đồng chí chỉ huy Lữ đoàn 125.

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