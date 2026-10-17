[Ảnh] Lễ kỷ niệm 145 năm Đường sắt Việt Nam

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự Lễ kỷ niệm 145 năm Đường sắt Việt Nam (1881-2026), 80 năm Ngày truyền thống ngành đường sắt (21/10/1946-21/10/2026).

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Phù điêu "Bác Hồ với ngành đường sắt Việt Nam".

Các đại biểu tham quan Khu truyền thống đường sắt Việt Nam.

Nhà máy xe lửa Gia Lâm, nơi diễn ra lễ kỷ niệm, là một trong những địa chỉ gắn liền với lịch sử phát triển của ngành đường sắt.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm trong chương trình lễ kỷ niệm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm Lễ kỷ niệm 145 năm Đường sắt Việt Nam.

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Đồng chí Hoàng Gia Khánh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam (VNR) phát biểu khai mạc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao Huân chương Lao động hạng Ba, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam và đồng chí Đặng Sỹ Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trao quà gửi của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.