Các đại biểu tại Lễ khai mạc.

Chương trình do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc.

Chương 1 của chương trình với chủ đề “Từ thuở Thăng Long” đưa khán giả trở về những trang huyền sử buổi đầu dựng nước, từ truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên﻿ đến tín ngưỡng thờ Tứ bất tử trong đời sống văn hóa người Việt.

Đoàn diễu hành đại diện xã Ba Vì, phường Sơn Tây, xã Phúc Thọ và xã Kiều Phú.

Đến từ phường Phúc Lợi, Hát múa Ải Lao là loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc gắn liền với Hội Gióng đền Phù Đổng.

Đến từ phường Phúc Lợi, Hát múa Ải Lao là loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc gắn liền với Hội Gióng đền Phù Đổng.

Đoàn rước hoa tre đền Sóc mang đến hình ảnh linh thiêng của Hội Gióng, nơi Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời.

Đến từ làng Chử Xá, xã Bát Tràng - nơi phát tích Đức Thánh Chử Đồng Tử, đoàn diễu hành mang đến những sắc màu đặc trưng của lễ hội truyền thống. Nổi bật với điệu múa lễ chữ “Thiên-Hạ-Thái-Bình”, gửi gắm ước vọng quốc thái dân an, cuộc sống hòa bình, hạnh phúc.

Được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt vẫn hiện diện sống động trong những ngôi đền, phủ và lễ hội truyền thống, trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh được cộng đồng trân trọng gìn giữ.

Được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt vẫn hiện diện sống động trong những ngôi đền, phủ và lễ hội truyền thống, trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh được cộng đồng trân trọng gìn giữ.

Trong tiếng trống hội vang dội, những điệu lân rồng uyển chuyển, mạnh mẽ mang theo biểu tượng của cát tường, thịnh vượng và may mắn đến từ màn múa lân rồng đến từ Xã Dân Hòa.

Ca khúc Thăng Long Việt Nam bay lên tái hiện Vua Lý Thái Tổ, Chiếu dời đô mở ra vận hội mới cho non sông Đại Việt.

Tiếng trống rộn ràng, những bước múa đầy sức sống và nụ cười tươi vui đã tạo nên thần sắc riêng của Múa Bồng làng Triều Khúc, phường Thanh Liệt - một nét đẹp văn hóa dân gian được cộng đồng trân trọng gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Đoàn nghệ thuật múa rối truyền thống đến từ phường rối nước Đào Thục - xã Thư Lâm, phường rối nước Tây Phương - xã Tây Phương, phường rối cạn Tế Tiêu - xã Mỹ Đức, phường rối nước Phúc Lợi - phường Phúc Lợi.

Đoàn diễu hành trình diễn cồng chiêng của người Mường đến từ các đoàn cồng chiêng tiêu biểu xã Ba Vì, xã Suối Hai, xã Yên Xuân, xã Yên Bài.

Đoàn diễu hành trình diễn cồng chiêng của người Mường đến từ các đoàn cồng chiêng tiêu biểu xã Ba Vì, xã Suối Hai, xã Yên Xuân, xã Yên Bài.

Kéo co ngồi đền Trấn Vũ.

Đoàn diễu hành các làng nghề truyền thống tiêu biểu của Hà Nội.

Đoàn diễu hành các làng nghề truyền thống tiêu biểu của Hà Nội.

Đoàn diễu hành các làng nghề truyền thống tiêu biểu của Hà Nội.

Đoàn diễu hành khối nghệ sĩ, nghệ nhân và nhân dân.

Đoàn diễu hành khối nghệ sĩ, nghệ nhân và nhân dân.