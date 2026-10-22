Anh Lê Đình Mão: Từ mái trường PVCollege đến hành trình giữ lửa nghề

Anh Lê Đình Mão cùng lãnh đạo và đồng nghiệp tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần thứ IX - năm 2026 diễn ra tại PVCollege.

Trở lại mái trường xưa sau 20 năm

20 năm trước, anh Lê Đình Mão còn là một sinh viên miệt mài bên những bảng mạch thực hành tại PVCollege. Nhớ lại những ngày đầu rời ghế nhà trường, bắt đầu hành trình làm nghề tự do, rồi có cơ hội phỏng vấn vào làm việc tại Nhà máy Đạm Cà Mau và tiếp tục được đào tạo, rèn giũa tại mái trường này, anh xem đó là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời người thợ.

Quang cảnh tại xưởng thi nghề Điện lạnh.

Trở lại xưởng thực hành năm xưa, tham quan cơ ngơi hiện đại cùng hệ thống trang thiết bị tiên tiến của nhà trường hôm nay, anh không giấu được niềm tự hào và xúc động. Mọi ký ức thanh xuân thuở mới vào nghề như ùa về, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho người thợ dày dạn kinh nghiệm khi bước vào các bài thi đầy thử thách tại Hội thi Tay nghề Dầu khí.

Tỉ mỉ và tâm huyết với từng "đường đi" của máy

Chia sẻ về công việc gắn bó suốt hơn một thập kỷ qua, anh Lê Đình Mão cho biết, nghề điện - đặc biệt là điện lạnh, là một lĩnh vực mang tính tổng hợp cao.

“Nghề điện lạnh như bao trùm nhiều ngành nghề tập trung lại: từ hàn, tự động hóa, thí nghiệm điện đến gia công chế tạo...”, anh Mão chia sẻ.

Tại Xưởng Điện - Nhà máy Đạm Cà Mau, công việc đòi hỏi sự cẩn trọng và chuẩn xác tuyệt đối. Anh Mão chịu trách nhiệm vận hành hệ thống thông qua việc theo dõi sát sao từng thông số kỹ thuật của các máy nén khí, hệ thống làm lạnh công nghiệp, tháp giải nhiệt và điều hòa trung tâm.

Bên cạnh đó, anh trực tiếp thực hiện công tác bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra xử lý sự cố rò rỉ gas lạnh, thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị cơ điện - lạnh nhằm bảo đảm dây chuyền sản xuất phân bón hoạt động liên tục, an toàn. Trong mỗi thao tác, anh luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu, chấp hành nghiêm các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

Mỗi thao tác chuẩn xác tại Hội thi không chỉ thể hiện quyết tâm rèn luyện, nâng cao tay nghề của anh Lê Đình Mão mà còn gửi gắm thông điệp tới các kỹ sư, công nhân trẻ: Vững tin, nhiệt huyết và không ngừng vươn lên.

Với anh, điều cốt lõi nhất để trở thành một người thợ giỏi không chỉ nằm ở kiến thức chuyên môn mà còn ở sự tỉ mỉ và tư duy thầm mỹ. “Giả sử lắp một cái máy lạnh mới, mình phải nhìn nhận được đường đi như thế nào để vừa phù hợp với máy, vừa bảo đảm tính đẹp mắt”, anh Mão chia sẻ.

Sự cẩn trọng, tỉ mỉ trong từng mối nối, đường dây chính là phẩm chất được anh rèn giũa từ những ngày còn đi học và trong suốt những năm công tác tại Xưởng Điện, Nhà máy Đạm Cà Mau.

Hơn 15 năm gắn bó với Đạm Cà Mau cũng là hành trình anh chứng kiến từng bước trưởng thành của nhà máy, từ những ngày khởi công cho đến khi vận hành, đạt trên 100% công suất thiết kế. Trong thành công chung đó, có sự đóng góp thầm lặng của những người thợ điện như anh Mão, ngày đêm miệt mài giữ cho dòng điện vận hành an toàn, liên tục.

Bản lĩnh người thợ trong kỷ nguyên chuyển dịch năng lượng

Anh Mão chia sẻ, đến với Hội thi Tay nghề Dầu khí lần thứ IX - năm 2026, anh đặc biệt ấn tượng với lời nhắn gửi của lãnh đạo Tập đoàn: “Mỗi người thợ giỏi hôm nay chính là một phần năng lực cạnh tranh của PETROVIETNAM ngày mai”. Theo anh, đây không chỉ là một thông điệp mang tính định hướng, mà còn là một triết lý sống và làm việc vô cùng sâu sắc.

Trải qua hai thập kỷ trực tiếp đứng xưởng, vận hành các hệ thống kỹ thuật phức tạp, anh Mão nhận thấy, dù công nghệ có hiện đại đến đâu, máy móc có thông minh đến mức nào, yếu tố quyết định hiệu quả vận hành an toàn, liên tục vẫn nằm ở bàn tay và trí tuệ của người thợ.

Anh Lê Đình Mão hoàn thành bài thi tại Hội thi Tay nghề Dầu khí lần thứ IX - năm 2026.

Theo anh Mão, mỗi giây phút vận hành an toàn, mỗi sáng kiến tiết kiệm chi phí của người thợ bậc cao đóng góp trực tiếp vào năng lực cạnh tranh của Tập đoàn.

Trở lại mái trường PVCollege sau 20 năm, anh càng thấm thía sâu sắc rằng: Bậc thợ càng cao thì trách nhiệm truyền nghề cho thế hệ trẻ càng lớn. Người thợ giỏi hôm nay có nhiệm vụ đào tạo những người thợ giỏi cho ngày mai, giữ cho dòng chảy tri thức và bản lĩnh dầu khí được tiếp nối liên tục.

Đến với Hội thi Tay nghề Dầu khí lần thứ IX, anh Mão và các đồng nghiệp trong toàn Tập đoàn không chỉ coi đây là một cuộc tranh tài, mà còn là cơ hội để khẳng định bản lĩnh người thợ dầu khí: Càng qua thử thách thời gian, tay nghề càng vững vàng, tinh thần học hỏi càng cao, sẵn sàng cùng PETROVIETNAM vươn xa, viết tiếp những kỳ tích trong kỷ nguyên năng lượng mới.