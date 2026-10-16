[Ảnh] Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia lần thứ 10 năm 2026

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo trao biểu trưng cho đại diện các doanh nghiệp được vinh danh tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam giới thiệu giao diện mới Chuyên trang Thương hiệu quốc gia của Báo Nhân Dân tại chương trình.

Đại diện các doanh nghiệp được vinh danh tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026.

Các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026.

Các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026.

Các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026.

Thứ trưởng Công thương Lương Hoàng Thái trao biểu trưng, tặng các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo trao biểu trưng, tặng đại diện Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo trao biểu trưng tặng đại diện các doanh nghiệp được vinh danh tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10.

Chương trình nghệ thuật chào mừng chương trình.

Với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt”, Lễ công bố năm 2026 không chỉ tôn vinh những doanh nghiệp, sản phẩm tiêu biểu mà còn nhấn mạnh quá trình tích lũy giá trị lâu dài.