[Ảnh] Lắp dựng đốt vòm đầu tiên của cầu Trần Hưng Đạo

Từ nay cho đến Tết Nguyên đán, đơn vị thi công dự kiến sẽ lắp được 4/6 nhịp vòm cầu Trần Hưng Đạo, bảo đảm tiến độ mà chủ đầu tư cam kết với thành phố Hà Nội.

Chiều 16/11, đốt vòm đầu tiên của cầu Trần Hưng Đạo đã chính thức được lắp dựng tại nhịp TC1-TC4.

Việc triển khai lắp dựng các cấu kiện vòm thép đầu tiên đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình thi công cầu Trần Hưng Đạo, nhất là đối với kết cấu cầu chính. Hạng mục kỹ thuật này góp phần định hình rõ nét hơn kiến trúc đặc trưng của cây cầu, với hệ vòm thép tạo hình biểu tượng vô cực.

Mỗi nhịp gồm 18 đốt vòm, trọng lượng mỗi vòm từ 25 đến 62 tấn. Các vòm này được sản xuất tại nhà máy và vận chuyển từ Hạ Long về bằng đường bộ cùng đường thủy.

Theo nhà thầu, các vòm có trọng lượng lớn, tầm với cao và trên sông nước nên tính ổn định kém. Việc ghép những đốt dầm, vòm như xếp lego, nếu chế tạo và tính toán độ vồng trước không ổn sẽ không ghép được. Để bảo đảm độ chính xác, đơn vị cần sử dụng thiết bị đo đạc chuyên dụng kết hợp công nghệ quét 3D, qua đó kiểm tra kích thước, vị trí và phát hiện những sai lệch so với thiết kế.

Mốc thi công này cho thấy dự án đang từng bước chuyển từ giai đoạn hoàn thiện các kết cấu nền tảng sang hình thành những cấu kiện kết cấu phía trên, tạo tiền đề để tiếp tục triển khai các hạng mục tiếp theo.

Việc triển khai các hạng mục kết cấu thép có ý nghĩa trực tiếp đối với kế hoạch tiến độ của cầu chính. Trên cơ sở kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn và tổ chức thi công đồng bộ, các đơn vị đang tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, từng bước hoàn thiện các hạng mục theo kế hoạch, hướng tới mục tiêu đưa dự án về đích trước APEC 2027.

Ông Trần Trọng Huy, Phó Giám đốc Ban Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo thuộc Tập đoàn Sun Group cho biết, để bảo đảm tiến độ, trên công trường hiện các nhà thầu duy trì 28 mũi thi công, với khoảng 700 người và hơn 120 máy móc, thiết bị làm việc ngày đêm.

Cùng với việc huy động nhân lực, máy móc, giải pháp tổ chức thi công và công nghệ phù hợp là yếu tố quan trọng không những giúp công trường duy trì nhịp độ, mà còn giúp sản lượng thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo đến nay đã đạt khoảng 55% giá trị hợp đồng, cao nhất trong nhóm các dự án cầu vượt sông Hồng.

Sau hơn 1 năm triển khai, cầu Trần Hưng Đạo đang ghi nhận tiến độ thi công khá tích cực với giá trị xây lắp đạt 55% giá trị hợp đồng, đứng đầu trong số 7 dự án cầu vượt sông Hồng đang được triển khai tại thành phố Hà Nội.

Ngay trong chiều 16/11, nhịp dầm vòm từ trụ TC3 sang TC4 bắt đầu được lắp đặt, với 18 đốt vòm cho mỗi nhịp, qua đó bắt đầu hiện diện hình hài đầu tiên của kết cấu vòm vô cực cầu Trần Hưng Đạo

Từ nay cho đến Tết Nguyên đán, đơn vị thi công dự kiến sẽ lắp được 4/6 nhịp vòm cầu, bảo đảm tiến độ mà chủ đầu tư cam kết với thành phố Hà Nội.

Dự án có điểm đầu tại nút giao ngã năm Trần Hưng Đạo-Trần Thánh Tông và điểm cuối kết nối với đường Nguyễn Sơn với tổng chiều dài 4,18km, trong đó bố trí 3 nút giao, gồm nút giao đê hữu Hồng, nút giao đê tả Hồng-Cổ Linh và nút giao với đường Nguyễn Sơn, nhằm bảo đảm kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông hiện hữu, đồng thời phù hợp với quy hoạch chung của thành phố.

Khi hoàn thành, cầu Trần Hưng Đạo được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông﻿ cho các cầu vượt sông Hồng hiện hữu như: Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy và Thanh Trì; đồng thời tăng cường kết nối khu vực trung tâm với phía đông Hà Nội.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6 năm sau.

Hiện toàn công trường duy trì khoảng 700 công nhân làm việc ngày đêm. Riêng lực lượng thi công hạng mục kết cấu thép, khu vực phía bờ Hoàn Kiếm có khoảng 100 người, phía bờ đối diện cũng duy trì khoảng 100 người.

Công trình có điểm đầu tại nút giao Trần Hưng Đạo-Trần Thánh Tông-Lê Thánh Tông, điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn. Tổng chiều dài tuyến khoảng 4,18km, trong đó cầu chính dài 870m, gồm 6 nhịp. Cầu có mặt cắt ngang rộng khoảng 43m, bố trí 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe đạp và 2 làn dành cho người đi bộ.