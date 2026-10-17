[Ảnh] Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm﻿, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: DUY LINH)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: DUY LINH)

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: DUY LINH)

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: DUY LINH)

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: DUY LINH)

Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: DUY LINH)

Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: DUY LINH)

Đoàn Quân nhạc thực hiện nghi thức trên Quảng trường Ba Đình. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu Quốc hội trên Quảng trường Ba Đình. (Ảnh: DUY LINH)