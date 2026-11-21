“Ngày Phở” tại Phnom Penh. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Tới dự sự kiện, có Bộ trưởng Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia, Tiến sĩ Phoeurng Sackona; Quốc vụ khanh Bộ Du lịch Campuchia Kuch Pannhasa; cùng đông đảo lãnh đạo bộ, ngành sở tại, Ngoại giao đoàn, đại diện Hội Cựu sinh viên Campuchia từng học tập tại Việt Nam, cộng đồng người Việt và doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ nêu bật ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam; cho biết cùng với các cơ quan đại diện Việt Nam trên toàn thế giới, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức hoạt động này nhằm tôn vinh văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ phát biểu khai mạc sự kiện Ngày Phở tại Phnom Penh. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, sự kiện này cùng các hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Campuchia trong năm 2026, tiếp tục góp phần tăng cường hiểu biết, giao lưu văn hóa, thắt chặt hơn quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Đông đảo lãnh đạo bộ, ngành sở tại, Ngoại giao đoàn tới dự sự kiện. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Trước khi thưởng thức phở, cà-phê và các đồ uống Việt Nam, các quan khách được nghe thuyết trình về lịch sử hình thành và phát triển của món phở, qua đó hiểu biết hơn về nguồn gốc ra đời của phở, hành trình phở đi ra thế giới và trở thành món ăn truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Giới thiệu về hành trình của phở. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Tiến sĩ Phoeurng Sackona, Bộ trưởng Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia cho biết, là hai nước láng giềng có quan hệ gắn bó, việc giao lưu, chia sẻ văn hóa qua lại giúp người dân Campuchia hiểu và biết đến phở Việt Nam nhiều hơn. Tiến sĩ Phoeurng Sackona cho rằng, sự kiện này mang ý nghĩa rất trọn vẹn, vừa quảng bá văn hóa Việt Nam, vừa thể hiện tình hữu nghị, sự chia sẻ phong tục tập quán, đồng thời có ý nghĩa thiết thực đối với hai nước láng giềng. Qua những hoạt động này, hai dân tộc sẽ ngày càng hiểu nhau hơn.

Tiến sĩ Phoeurng Sackona, Bộ trưởng Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Trò chuyện với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia, Đại sứ Nga tại Campuchia Anatoly Borovik cho biết, phở vốn là món ăn đã rất quen thuộc và yêu thích với tất cả thành viên trong gia đình ông, bởi ông từng làm việc hơn 4 năm tại Thành phố Hồ Chí Minh trên cương vị Tổng Lãnh sự Liên bang Nga. Hiện nay, trong nhiệm kỳ công tác tại Campuchia, gia đình của Đại sứ Borovik vẫn dành thời gian tìm hiểu và thưởng thức phở ở những nơi khác nhau ở Phnom Penh.

Đại sứ Nga tại Campuchia Anatoly Borovik. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Với sự phối hợp và vận động của Đại sứ quán, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia và Tổng hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia, nhiều nhà hàng, cơ sở kinh doanh ẩm thực Việt Nam tại Phnom Penh tích cực hưởng ứng sự kiện này thông qua các chương trình quảng bá, ưu đãi hấp dẫn.

Các vị khách cùng thưởng thức phở và chia sẻ những câu chuyện về văn hóa Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Hoạt động này góp phần lan tỏa ẩm thực và văn hóa Việt Nam trên đất nước Chùa Tháp đến với bạn bè Campuchia và quốc tế.