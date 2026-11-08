[Ảnh] Lan tỏa di sản, kết nối cộng đồng và phát triển du lịch bền vững

Các nghệ nhân trình diễn trên đường phố Pleiku. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Tại sự kiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: “Từ bao đời nay, tiếng cồng, tiếng chiêng đã ngân vang trong đời sống buôn làng Tây Nguyên, là tiếng nói của tâm hồn, là ký ức của cộng đồng, là sợi dây kết nối con người với thiên nhiên, với tổ tiên và với nhau”.

Lễ hội đường phố năm 2026 quy tụ 1.455 nghệ nhân và hàng chục nghìn người dân, du khách nội địa, quốc tế. Hai đoàn diễu hành lớn xuất phát đồng thời từ Nhà Thiếu nhi Pleiku và Hội trường 2/9, hội tụ về Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, biểu tượng đoàn kết, khát vọng vươn lên của vùng đất đại ngàn.

Các đoàn cồng chiêng xuất phát từ Nhà Thiếu nhi Pleiku.

Dọc hai tuyến phố chính, các nghệ nhân khoác lên mình trang phục truyền thống, vừa diễu hành, vừa cất lên âm vang cồng chiêng, hòa quyện cùng nhạc cụ dân tộc, điệu múa xoang và những mô hình sáng tạo mang đậm sắc thái bản địa.

Tham gia lễ hội năm nay, ngoài 29 đoàn của các xã, phường trong tỉnh, còn có 10 đoàn đến từ nhiều địa phương như Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Huế, Đồng Nai, Đắk Lắk… tạo nên bức tranh đa dạng, giàu bản sắc. Đặc biệt, có sự góp mặt của đoàn cồng chiêng nhí, nghệ nhân nữ, nghệ nhân cao tuổi… tất cả cùng chung nhịp đập, tiếp nối mạch nguồn văn hóa qua từng thế hệ.

Các nghệ nhân đến từ thành phố Huế và tỉnh Lâm Đồng.

Với quy mô và sự chuẩn bị bài bản, lễ hội đường phố không đơn thuần là trình diễn nghệ thuật, mà còn gửi gắm nhiệm vụ lớn lao: Bảo tồn văn hóa cồng chiêng đi liền với trao truyền, đổi mới sáng tạo một cách hài hòa.

Chương trình Lễ hội đường phố đã trở thành điểm hội tụ tinh hoa văn hóa, đồng thời mở rộng nhịp cầu giao lưu, kết nối giữa các địa phương có sử dụng cồng chiêng trên cả nước. Qua đó, hình thành cộng đồng chung gánh vác trách nhiệm bảo tồn, phát triển di sản, xây dựng Gia Lai trở thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.

Đoàn cồng chiêng, xoang đến từ xã Ayun Pa, Gia Lai. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Hòa mình vào điệu xoang. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Các nghệ nhân trình diễn với đa dạng sắc màu. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Đoàn cồng chiêng, xoang đến từ tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Những bông hoa tươi trên chiếc gùi của nghệ nhân tô điểm thêm sắc màu lễ hội. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Các tiết mục được chuẩn bị kỹ càng. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Các nghệ nhân nhí tham gia biểu diễn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Đông đảo người dân và du khách thích thú, trải nghiệm lễ hội. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

(Video: PHÚC THẮNG)