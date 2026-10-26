[Ảnh] LaMode Fashion Show 2026 khẳng định bản lĩnh và sáng tạo của giới trẻ
Tối 25/10, tại Bảo tàng Hà Nội, Câu lạc bộ Thời trang LaMode của Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam tổ chức LaMode Fashion Show 2026 với chủ đề “Phụng Huyễn”, thu hút đông đảo khán giả. Đêm diễn cho thấy một thế hệ học sinh không chỉ học tập tốt, mà còn luôn sẵn sàng theo đuổi đam mê.
Là hoạt động thường niên được duy trì suốt 13 mùa liên tiếp, LaMode Fashion Show 2026 của học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam tiếp tục khẳng định quy mô và tính chuyên nghiệp của chương trình. Năm nay, đêm diễn trở thành nơi các bạn trẻ gửi gắm tư duy sáng tạo nghệ thuật gắn liền với việc gìn giữ, nối dài các giá trị văn hóa truyền thống dưới góc nhìn đương đại.
Toàn bộ chương trình được thực hiện công phu trong gần 9 tháng bởi sự phối hợp ăn ý của hơn 100 học sinh đến từ nhiều ban chuyên trách: Thiết kế, Người mẫu, Truyền thông, Hậu cần, Tài chính, Hình ảnh và Đồ họa. Từ khâu lên ý tưởng, phác thảo, tìm kiếm chất liệu đến hoàn thiện trang phục và dàn dựng sân khấu, các học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam đã chứng minh khả năng tự lập, bản lĩnh quản lý và tinh thần làm việc nhóm tuyệt vời.
Đêm diễn khép lại trong sự vỡ òa cảm xúc, nhận được những tràng pháo tay tưởng thưởng giòn giã từ đông đảo phụ huynh, giới chuyên môn và khán giả Thủ đô, mở ra những kỳ vọng mới cho các mùa diễn tiếp theo.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-lamode-fashion-show-2026-khang-dinh-ban-linh-va-sang-tao-cua-gioi-tre-post998004.html