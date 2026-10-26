[Ảnh] LaMode Fashion Show 2026 khẳng định bản lĩnh và sáng tạo của giới trẻ

Toàn cảnh đêm diễn LaMode Fashion Show 2026 với chủ đề “Phụng Huyễn” tại Bảo tàng Hà Nội.

Là hoạt động thường niên được duy trì suốt 13 mùa liên tiếp, LaMode Fashion Show 2026 của học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam tiếp tục khẳng định quy mô và tính chuyên nghiệp của chương trình. Năm nay, đêm diễn trở thành nơi các bạn trẻ gửi gắm tư duy sáng tạo nghệ thuật gắn liền với việc gìn giữ, nối dài các giá trị văn hóa truyền thống dưới góc nhìn đương đại.

Toàn bộ chương trình được thực hiện công phu trong gần 9 tháng bởi sự phối hợp ăn ý của hơn 100 học sinh đến từ nhiều ban chuyên trách: Thiết kế, Người mẫu, Truyền thông, Hậu cần, Tài chính, Hình ảnh và Đồ họa. Từ khâu lên ý tưởng, phác thảo, tìm kiếm chất liệu đến hoàn thiện trang phục và dàn dựng sân khấu, các học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam đã chứng minh khả năng tự lập, bản lĩnh quản lý và tinh thần làm việc nhóm tuyệt vời.

Đêm diễn khép lại trong sự vỡ òa cảm xúc, nhận được những tràng pháo tay tưởng thưởng giòn giã từ đông đảo phụ huynh, giới chuyên môn và khán giả Thủ đô, mở ra những kỳ vọng mới cho các mùa diễn tiếp theo.

Bộ sưu tập “Diện Tòng” gợi nhắc hình ảnh rước dâu, áo tứ thân và nón quai thao trong xã hội cũ.

Sợi chỉ đỏ se duyên trở thành ẩn dụ về những ràng buộc, kỳ vọng đặt lên thân phận người phụ nữ.

Những yếu tố dân gian được tái diễn giải dưới góc nhìn thời trang đương đại.

“Thỉnh Linh” đưa khán giả vào không gian của nhận thức và thế giới tinh thần.

Bảng màu hồng, trắng, xanh lam và vàng tạo nên không khí siêu thực của “Thỉnh Linh”.

Thông điệp ẩn dụ được chuyển hóa thành ngôn ngữ thị giác qua cử chỉ và hình thể của người mẫu.

Không gian nghệ thuật của đêm diễn tại Bảo tàng Hà Nội.

Ca sĩ Thịnh Suy, khách mời cuối của chương trình, mang đến những bài hát nhẹ nhàng sâu lắng.

Ca sĩ Xesi, khách mời của chương trình, biểu diễn xen giữa các phần trình diễn thời trang.

Hàng trăm khán giả, trong đó có phụ huynh, giáo viên và các bạn học sinh, tới tham dự chương trình.