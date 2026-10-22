[Ảnh] Làm chủ xe tăng, nâng cao khả năng chiến đấu

Tiểu đoàn 21, Lữ đoàn 26 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật bài 2b trên xe tăng theo kế hoạch huấn luyện.

Đây là nội dung huấn luyện đòi hỏi cao về trình độ kỹ thuật, khả năng xử trí tình huống và năng lực hiệp đồng của các thành viên kíp xe.

Trong quá trình kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm mệnh lệnh, quy tắc an toàn, thực hiện đúng yếu lĩnh động tác.

Các kíp xe giữ vững tâm lý, phối hợp nhịp nhàng, hoàn thành nội dung bắn theo yêu cầu; nhiều pháo thủ đạt kết quả bắn giỏi ngay từ loạt đạn đầu.

Kết quả kiểm tra là cơ sở đánh giá trình độ kỹ thuật, khả năng thực hành và năng lực hiệp đồng của các kíp xe, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu﻿ của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ thực hành đưa đạn vào xe tăng, chuẩn bị cho nội dung kiểm tra bắn đạn thật.

Pháo thủ sử dụng súng máy 12,7mm tiêu diệt mục tiêu theo yêu cầu bài bắn.

Xe tăng khai hỏa tiêu diệt mục tiêu, thể hiện trình độ kỹ thuật và khả năng hiệp đồng của kíp xe.

Xe tăng cơ động lên tuyến bắn, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Phùng Bá Hợp, Trưởng phòng Tăng-Thiết giáp, tặng hoa chúc mừng kíp xe đạt kết quả bắn giỏi.