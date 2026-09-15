[Ảnh] Ký ức và khát vọng Việt Nam lan tỏa tại Hội báo Nhân đạo 2026

Trong 3 ngày hội báo, gian trưng bày Việt Nam rực rỡ sắc đỏ của cờ Đảng và cờ Tổ quốc luôn tấp nập khách tham quan. (Ảnh: KHẢI HOÀN-TRUNG HƯNG)

Những tư liệu, hình ảnh vô giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh - do Báo Nhân Dân và Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch xây dựng - được trưng bày trang trọng, tái hiện những dấu mốc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ lúc Người ra đi tìm đường cứu nước trong suốt 30 năm cho tới khi trở về Tổ quốc lãnh đạo nhân dân làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Gian trưng bày cũng là sự tri ân tình cảm gắn bó son sắt mà nhân dân tiến bộ Pháp đã dành cho Việt Nam qua nhiều thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đồng chí Vũ Mai Hoàng, Vụ trưởng-Trưởng Ban Công nghệ, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân, Trưởng đoàn Báo Nhân Dân tham dự Hội báo Nhân đạo chào đón đồng chí Fabien Gay, Thượng nghị sĩ, Tổng Biên tập Báo Nhân đạo tới tham quan gian trưng bày về Việt Nam. Đồng chí Fabien Gay nhấn mạnh, gian trưng bày Việt Nam luôn là một trong những điểm sáng giàu cảm xúc nhất tại Hội báo Nhân đạo. Đối với những người cộng sản và nhân dân tiến bộ ở Pháp và trên thế giới, Việt Nam ở hội báo năm nay không chỉ là biểu tượng kiên cường của tinh thần độc lập, tự do và hòa bình trong quá khứ, mà còn là minh chứng sống động cho sự phát triển năng động, đổi mới và hội nhập quốc tế mạnh mẽ.

Gian trưng bày Việt Nam là gạch nối lịch sử vượt thời gian: kết nối di sản tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tầm vóc, vị thế của một Việt Nam đang tự tin bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Gia đình của bà Raymonde Dien (1929-2022) - đảng viên Đảng Cộng sản Pháp, một biểu tượng của tinh thần chống cuộc chiến phi nghĩa của thực dân Pháp ở Việt Nam, rất xúc động khi xem hình ảnh bà Raymonde Dien được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ được cả nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới ngưỡng mộ và kính phục.

Bạn bè quốc tế rất quan tâm đến những thay đổi mạnh mẽ của Việt Nam trong những năm gần đây. Không gian trưng bày về Đại hội XIV của Đảng giới thiệu mục tiêu 100 năm: trở thành nước có công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Khách tham quan rất ấn tượng với những hình ảnh về đất nước Việt Nam tươi đẹp, an toàn, tràn đầy sức sống, năng động trong hội nhập và kiên định trên con đường phát triển bền vững, đồng thời khẳng định vị thế một Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế. Nhiều bạn bè quốc tế không khỏi ngỡ ngàng trước những bước tiến vượt bậc của nền kinh tế và hạ tầng Việt Nam hôm nay.

Tham tán Phạm Quang Anh, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, giới thiệu cuốn sách “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với nước Pháp” (do Nhà xuất bản Thông tấn và Khu Di tích Phủ Chủ tịch ấn hành) với Đại sứ Lào tại Pháp Kalamoungkhoune Souphanouvong. Đại sứ Kalamoungkhoune Souphanouvong tin tưởng rằng đất nước Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ, toàn diện trong thời gian tới.

Những chia sẻ đa chiều của bạn bè quốc tế cho thấy Việt Nam không chỉ ghi dấu ấn bằng một lịch sử đấu tranh kiên cường, mà còn đang chinh phục công chúng quốc tế bằng hình ảnh một quốc gia năng động, phát triển, giàu lòng hiếu khách và tràn đầy khát vọng vươn mình trong thời kỳ phát triển mới.

Hội báo Nhân đạo 2026 là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng Cộng sản Pháp để tổ chức các hoạt động vận động chính trị hướng tới cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào đầu năm 2027.

Hội báo Nhân đạo là một không gian lớn của đời sống chính trị, xã hội và văn hóa Pháp, có những cuộc thảo luận về hòa bình, công bằng xã hội, khí hậu, văn hóa và nhiều vấn đề quốc tế đang được quan tâm. Đồng chí Vadim Kamenka, Trưởng ban Quốc tế của Báo Nhân đạo, nhận xét: Sự xuất hiện rực rỡ và đầy sức sống của các bạn hôm nay không chỉ nhắc nhở chúng ta về ký ức đấu tranh chung vì tự do và hòa bình, mà còn minh chứng cho một Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, năng động.

Giữa không gian đông đúc và nhiều màu sắc của Hội báo Nhân đạo 2026, có một góc Việt Nam trở thành điểm sáng kết nối tình đoàn kết quốc tế. Tại đây, câu chuyện về một đất nước kiên cường trong lịch sử, năng động trong hiện tại và giàu khát vọng ở tương lai đã chạm đến trái tim của hàng nghìn bạn bè Pháp và quốc tế.