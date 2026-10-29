Anh khuyến cáo dự trữ thực phẩm, thuốc men: Lỗ hổng PHP có liên quan?

Các hộ gia đình ở Anh được khuyến cáo tích trữ thực phẩm đóng hộp. Nguồn: iStock

Vì sao Anh khuyến cáo người dân dự trữ thực phẩm, thuốc men trong 3 ngày?

Ngày 22/10, Chính phủ Anh công bố chiến dịch Be Ready, kêu gọi người dân chủ động chuẩn bị cho những tình huống có thể làm gián đoạn sinh hoạt thường ngày. Chiến dịch dự kiến kéo dài 3 năm, hướng tới nâng cao khả năng ứng phó của hộ gia đình trước các tình huống khẩn cấp.

Theo hướng dẫn của chính phủ, người dân nên chuẩn bị thực phẩm không dễ hư hỏng, nước uống, thuốc men thiết yếu, đèn pin, pin dự phòng, bộ sơ cứu và thiết bị sạc điện thoại. Các gia đình cũng cần cân nhắc nhu cầu riêng của trẻ nhỏ, người cao tuổi, người khuyết tật và vật nuôi.

Danh mục chuẩn bị được thiết kế để giúp mỗi gia đình tự duy trì những nhu cầu cơ bản trong thời gian đầu xảy ra sự cố, chẳng hạn khi mất điện, gián đoạn nguồn nước, hệ thống liên lạc hoặc giao thông. Trong những tình huống này, việc tiếp cận cửa hàng, dịch vụ công hoặc lực lượng cứu hộ có thể gặp khó khăn.

Chính phủ Anh khuyến khích người dân kiểm tra những vật dụng đã có tại nhà, bổ sung dần trong các lần mua sắm thông thường và định kỳ kiểm tra hạn sử dụng. Đây là biện pháp chuẩn bị có kế hoạch để giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài trong những ngày đầu xảy ra khủng hoảng.

Khuyến cáo tự chủ trong 3 ngày cũng tương đồng với hướng dẫn được áp dụng tại Pháp, Ireland và Hà Lan. Anh đã có hướng dẫn chuẩn bị khẩn cấp cho hộ gia đình từ năm 2024; chiến dịch Be Ready mở rộng việc phổ biến thông tin và khuyến khích người dân biến khuyến cáo thành hành động cụ thể.

Từ thời tiết cực đoan đến sự cố mạng: Những rủi ro Be Ready hướng tới

Chiến dịch Be Ready đề cập đến nhiều tình huống có thể ảnh hưởng đến các dịch vụ thiết yếu, trong đó có thời tiết cực đoan, mất điện, gián đoạn nguồn nước và liên lạc. Mục tiêu là giúp người dân có khả năng ứng phó trong thời gian chờ dịch vụ được khôi phục hoặc lực lượng hỗ trợ tiếp cận.

Sự cố bảo mật PHP được công bố trong tháng 10 cũng cho thấy một dạng rủi ro khác đối với hạ tầng số.

Ngày 21/10, Trung tâm An ninh mạng quốc gia Anh (NCSC) cảnh báo về các lỗ hổng nghiêm trọng trong PHP, ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi để vận hành website. Những lỗ hổng này có thể cho phép thực thi mã từ xa trên máy chủ trong những điều kiện nhất định.

Sau khi lỗ hổng được công bố, các tổ chức phải khẩn trương cập nhật phần mềm, kiểm tra hệ thống và triển khai biện pháp bảo vệ. Reuters đưa tin một số dịch vụ trực tuyến tại nhiều quốc gia bị tạm ngừng hoặc hạn chế trong quá trình xử lý sự cố. Cloudflare cũng ghi nhận số lượt thử khai thác tăng mạnh sau khi thông tin được công bố.

Khuyến cáo dự phòng khẩn cấp và việc ứng phó sự cố an ninh mạng đều hướng tới mục tiêu hạn chế những gián đoạn có thể ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Với chiến dịch Be Ready, Chính phủ Anh khuyến khích mỗi hộ gia đình chủ động chuẩn bị thực phẩm, nước uống, thuốc men thiết yếu và phương án liên lạc để duy trì sinh hoạt khi các dịch vụ thiết yếu gặp sự cố.