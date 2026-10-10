[Ảnh] Khu nam Thành phố Hồ Chí Minh mênh mông nước trong ngày triều cường đạt đỉnh

Triều cường đạt đỉnh khiến nhiều tuyến đường ở Thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu.

Chiều 10/10, nhiều tuyến đường ở Thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu do ảnh hưởng của triều cường﻿ dâng cao, gây khó khăn nghiêm trọng cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Tình trạng ngập do triều cường chiều 10/10, tại đường Nguyễn Bình, xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ghi nhận của phóng viên, các tuyến đường trọng điểm như Nguyễn Bình, Lê Văn Lương (xã Hiệp Phước) và Phạm Hữu Lầu, phường Tân Mỹ, khu Thanh Đa, đường Bình Quới... đã biến thành "sông" với mực nước dâng cao, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Nước ngập lênh láng trên mặt đường Nguyễn Bình, khiến nhiều phương tiện di chuyển qua các khu vực ngập sâu.

Trẻ nhỏ vui đùa trên đường Nguyễn Bình, Xã Hiệp Phước.

Từ 16 giờ, mực nước bắt đầu tràn lên mặt đường, gây chết máy hàng loạt phương tiện. Người dân phải chật vật lội nước để di chuyển, nhiều đoạn trên đường Nguyễn Bình ngập sâu đến nửa mét.

Cùng thời điểm, triều cường gây ngập ở khu vực dân cư quanh cầu Long Kiển, xã Nhà Bè.

Người dân di chuyển chật vật do triều cường dâng cao trên đường Lê Văn Lương, xã Nhà Bè.

Anh Văn Trọng, người dân sống tại đường Lê Văn Lương , cho biết hằng tháng đường này ngập khoảng hơn 10 ngày, vài ngày cuối tháng và thêm vài ngày giữa tháng âm lịch. "Tôi sống ở đây hơn 30 năm, càng ngày nước triều cường càng dâng cao, ngày trước chỉ ngập mặt đường, sau đó ngập lên vỉa hè rồi vào nhà dân.

Các con hẻm thấp ở khu vực Nhà Bè cũng xuất hiện tình trạng nước len vào, khiến việc đưa xe ra vào và sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Người dân buôn bán khó khăn khi triều cường đạt đỉnh.

Đỉnh triều có khả năng xuất hiện vào ngày 11-12/10, tức ngày 2-3 tháng 9 Âm lịch. Tại trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước cao nhất dự báo đạt 1,7-1,75m, cao hơn báo động III từ 0,1-0,15 m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều trong khoảng 4 giờ đến 6 giờ và 16 giờ đến 18 giờ.