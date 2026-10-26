Anh không tham gia ngân hàng quốc phòng do Canada dẫn dắt

Thủ tướng Canada Mark Carney (trái) và Thủ tướng Anh Andy Burnham tại cuộc gặp ở Liverpool, (Anh) gần đây. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Canada.

Theo tuyên bố chung được hai chính phủ công bố ngày 25-10, Anh và Canada sẽ duy trì hai cơ chế riêng biệt nhưng có tính bổ trợ, nhằm phối hợp trong các cơ hội đầu tư, giải quyết những thách thức chiến lược và hỗ trợ các ưu tiên công nghiệp quốc phòng.

Hai nước cho biết, London và Ottawa đã phối hợp chặt chẽ để xem xét cách thức phát huy hiệu quả của Cơ chế Đa phương về Quốc phòng (MDM) - sáng kiến của Anh phối hợp với Hà Lan, Phần Lan, Ba Lan phát triển và DSRB - cơ chế do Canada đứng đầu, đồng thời thống nhất xây dựng khuôn khổ hợp tác phù hợp với lợi ích của cả hai cơ chế.

Tuy nhiên, hai bên chưa đạt được đồng thuận về một số nội dung quan trọng liên quan đến DSRB, bao gồm địa điểm đặt trụ sở chính, quy mô mua sắm quốc phòng chung, hoạt động cho vay đối với các thành viên và quy định tiếp nhận thành viên mới trong tương lai.

Theo phía Canada, DSRB sẽ tập trung hỗ trợ đầu tư vào các ngành công nghiệp quốc phòng và chuỗi cung ứng, với trọng tâm là hoạt động cho vay riêng lẻ đối với các quốc gia có chủ quyền. Hiện, cơ chế này đang gặp khó khăn trong việc thu hút sự ủng hộ của các nước lớn tại châu Âu.

Về MDM, hai bên sẽ tập trung thúc đẩy đầu tư quốc phòng, hỗ trợ tài chính cho hoạt động mua sắm chung và tập hợp nhu cầu của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), qua đó góp phần giảm chi phí mua sắm trang thiết bị quốc phòng.

Dù không cùng tham gia DSRB, Anh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Canada và hỗ trợ lẫn nhau trong các ưu tiên công nghiệp quốc phòng mới, cơ hội đầu tư và những thách thức về tài chính chiến lược.

Tổng hợp