[Ảnh] Khởi hành đưa vòm thép nặng 3.400 tấn lên trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh

Sà lan chở khối vòm thép bắt đầu rời cảng. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Lúc hơn 5 giờ ngày 18/10, sà lan chở cấu kiện vòm thép nặng khoảng 3.400 tấn đã xuất phát từ khu công nghiệp Đông Xuyên, phường Rạch Dừa để di chuyển lên trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Vòm thép này là hạng mục quan trọng của cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn, nối trung tâm thành phố với Thủ Thiêm và phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, đơn vị vận chuyển đã dùng 4 con tàu, trong đó 1 tàu dùng để kéo, 3 tàu còn lại dùng áp hai bên mạn sà lan.

Quá trình di chuyển từ cảng ở khu công nghiệp Đông Xuyên ra đến cửa biển có các tàu, ca-nô của bộ đội biên phòng, cảng vụ hàng hải đi chung quanh để bảo vệ, dẹp luồng. Một cán bộ biên phòng cho biết, từ trong cảng ra cửa biển, nước khá êm, nhẹ và chảy xuôi nên sà lan di chuyển thuận lợi, nhẹ nhàng.

Dưới đây là hình ảnh sà lan di chuyển từ cảng ra đến biển:

Khối vòm thép đang nằm trên sà lan ở cảng lúc rạng sáng. Chung quanh là các tàu kéo, tàu lai dắt chuẩn bị vào tác nghiệp. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Khối vòm thép và các tàu lai, kéo nhìn từ biển vào cảng. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Tàu bắt đầu kéo sà lan rời cảng. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Các tàu khác đang áp sát mạn sà lan. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Sà lan đang di chuyển ra cửa biển. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Khi bình minh vừa ló dạng cũng là lúc sà lan rời cảng. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Ánh đèn từ các tàu và sà lan chiếu sáng trên sông Dinh lúc rạng sáng. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Tàu kéo đi trước, sà lan theo sau và đi từ cảng ra giữa sông. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Bình minh trên sông cảng. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Toàn cảnh dòng sông và bến cảng khi sà lan vừa rời cảng. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Tàu kéo đang rẽ, kéo sà lan hướng ra biển để lên trung tâm thành phố. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Sau khi di chuyển ra khỏi cảng và hướng ra cửa biển, sà lan dừng lại ít phút để tàu lai dắt buộc lại, kiểm tra dây giằng chắc chắn trước khi di chuyển tiếp. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Sà lan ra đến khu vực gần cửa biển. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Lá cờ Tổ quốc trước mũi sà lan. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Sà lan đi qua khu vực cảng dầu khí. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Cận cảnh sà lan với lá cờ Tổ quốc tung bay. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Sà lan đến khu vực gần cảng Sao Mai-Bến Đình. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Sà lan gần đến cửa biển để rẽ về hướng Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Nước chảy xuôi, êm, ít sóng nên di chuyển khá thuận lợi. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Sà lan đã ra khỏi cửa biển Sao Mai-Bến Đình. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Ca-nô của bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ cảnh giới, dẹp luồng cho sà lan ra biển an toàn. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Tàu của Cảng vụ hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh đi theo giám sát an toàn. (Ảnh: Lê Đình Thìn)