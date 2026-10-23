[Ảnh] Khoan cọc thử đường trên cao xuyên rừng Mã Đà
Hiện nay các đơn vị thi công đang khoan địa chất, cọc thử phục vụ thi công tuyến đường trên cao xuyên rừng Mã Đà, đoạn từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào. Đây là tuyến đường không chỉ kết nối khu vực Bình Phước trước đây với trung tâm Đồng Nai mà còn liên thông trực tiếp với Vành đai 4, sân bay Long Thành, hệ thống cảng biển.
Dự án thành phần 1 xây dựng đường từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào, theo phương thức đối tác công tư (PPP) thuộc dự án Dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án được khởi công ngày 30/6 và dự kiến sẽ hoàn thành trong 18 tháng thi công.
Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 13km, được thiết kế theo phương án tuyến đường trên cao, kết cấu cầu cạn, với quy mô 8 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 17 nghìn tỷ đồng.
Đây là dự án chiến lược, không chỉ kết nối khu vực Bình Phước trước đây với trung tâm Đồng Nai mà còn liên thông trực tiếp với Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh, sân bay Long Thành, hệ thống cảng biển, các khu công nghiệp, logistics trọng điểm của vùng.
Các gói thầu đang thực hiện triển khai thi công hạng mục khoan địa chất, khoan cọc thử. Đến nay, đã thi công 22/24 cọc và đang tiếp tục thí nghiệm các cọc đủ điều kiện.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-khoan-coc-thu-duong-tren-cao-xuyen-rung-ma-da-post997595.html