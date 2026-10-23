[Ảnh] Khoan cọc thử đường trên cao xuyên rừng Mã Đà

Đơn vị thi công khoan địa chất, cọc thử phục vụ thi công tuyến đường trên cao xuyên rừng Mã Đà.

Dự án thành phần 1 xây dựng đường từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào, theo phương thức đối tác công tư (PPP) thuộc dự án Dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án được khởi công ngày 30/6 và dự kiến sẽ hoàn thành trong 18 tháng thi công.

Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 13km, được thiết kế theo phương án tuyến đường trên cao, kết cấu cầu cạn, với quy mô 8 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 17 nghìn tỷ đồng.

Đây là dự án chiến lược, không chỉ kết nối khu vực Bình Phước trước đây với trung tâm Đồng Nai mà còn liên thông trực tiếp với Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh, sân bay Long Thành, hệ thống cảng biển, các khu công nghiệp, logistics trọng điểm của vùng.

Các gói thầu đang thực hiện triển khai thi công hạng mục khoan địa chất, khoan cọc thử. Đến nay, đã thi công 22/24 cọc và đang tiếp tục thí nghiệm các cọc đủ điều kiện.

Đường từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bờ Hào có tổng chiều dài khoảng 13km, được thiết kế theo phương án tuyến đường trên cao, kết cấu cầu cạn.

Đơn vị thi công đang tiến hành khoan cọc thử phục vụ việc thi công tuyến đường.

Công nhân vận hành thiết bị khoan cọc thử tuyến đường. Đến nay, đã khoan 22/24 cọc thử.

Một vị trí khoan cọc thử để phục vụ thi công tuyến đường trên cao băng rừng Mã Đà.

Lòng thép được đơn vị thi công vận chuyển đến để khoan cọc thử.

Công nhân hoàn thiện các lòng thép phục vụ khoan cọc thử thi công tuyến đường xuyên rừng Mã Đà.

Công nhân thực hiện các công đoạn trước khi khoan địa chất, khoan cọc thử.

Việc khoan cọc thử và các thí nghiệm đi kèm, giúp các đơn vị liên quan đánh giá sức chịu tải, độ lún, chất lượng bê-tông để phục vụ thi công.

Cán bộ kỹ thuật ghi lại các thông số địa chất phục vụ phương án thi công, bảo đảm chất lượng công trình.

Tuyến đường xuyên rừng Mã Đà có chiều dài 13km, với quy mô 8 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 17 nghìn tỷ đồng.

Dự án được khởi công ngày 30/6/2026 và dự kiến sẽ hoàn thành sau 18 tháng thi công.

Tuyến đường đi qua rừng Khu Bảo tồn nên được thiết kế dạng cầu cạn khung liên nhịp không gối, mỗi liên gồm 6 nhịp dài 240m, với cao độ cao hơn địa hình tự nhiên từ 9-12m.

Theo chủ đầu tư, đây cũng là dự án đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công nghệ thiết kế và thi công đúc hẫng cân bằng từng đốt dầm giúp giảm thiểu mức tiêu thụ vật liệu, giảm phát thải carbon, đạt tiêu chuẩn công trình xanh, hạn chế tối đa tác động đến hệ sinh thái của Khu bảo tồn.