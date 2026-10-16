Anh khẳng định tự nguyện đóng góp, sẵn sàng đảm nhận vai trò tích cực hơn trong bảo vệ châu Âu

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting. (Nguồn: Anadolu)

Đây là chuyến thăm Washington đầu tiên của ông Streeting kể từ khi nhậm chức vào tháng 7. Tại cuộc hội đàm, ông Streeting khẳng định, London sẵn sàng đảm nhận vai trò tích cực hơn trong việc bảo vệ châu Âu và các lợi ích của mình.

“Anh đang tăng cường đóng góp và chúng tôi tự nguyện làm điều đó”, ông nói, đồng thời cảm ơn Tổng thống Trump đã thúc đẩy các nước châu Âu coi trọng hơn trách nhiệm quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết, nước này đang thực hiện đợt tăng chi tiêu quốc phòng liên tục lớn nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc nhằm củng cố năng lực quân sự.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh điều quan trọng không chỉ là chi tiêu nhiều hơn mà còn phải đầu tư đúng lĩnh vực, thúc đẩy đổi mới công nghệ quốc phòng và nhanh chóng chuyển các tiến bộ công nghệ thành năng lực tác chiến thực tế.

Cùng ngày, phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington, ông Streeting kêu gọi Mỹ và Anh tăng cường phối hợp, cho rằng đây là thời điểm đặc biệt quan trọng để hai nước cùng xây dựng những cách tiếp cận mới và hành động quyết đoán nhằm bảo đảm an ninh xuyên Đại Tây Dương.

Nhắc lại việc NATO được thành lập sau Thế chiến II, ông Streeting nhấn mạnh, an ninh của Mỹ không thể tách rời an ninh châu Âu, đồng thời cảnh báo rằng, chi phí để bảo vệ hòa bình hiện nay có thể thấp hơn nhiều so với cái giá phải trả để khôi phục hòa bình trong tương lai.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh cũng kêu gọi NATO thích ứng với những thay đổi trong phương thức tác chiến hiện đại, trong đó có việc sử dụng ngày càng phổ biến trí tuệ nhân tạo, thiết bị bay không người lái (UAV), năng lực tác chiến mạng và vũ khí tự động.

Theo ông, sức mạnh quân sự ngày càng phụ thuộc vào đổi mới công nghệ, tốc độ sản xuất và khả năng cung cấp trang thiết bị hiệu quả với chi phí hợp lý cho lực lượng vũ trang.

Ông Streeting khẳng định Anh sẽ đóng góp cho năng lực phòng thủ châu Âu chủ yếu thông qua NATO và cho rằng nước này có vai trò lãnh đạo quan trọng trong nỗ lực chung.

Về phía Mỹ, ông Hegseth nhấn mạnh sự cần thiết phải mở rộng sản xuất quốc phòng trong nước, đồng thời hợp tác với các đồng minh để củng cố năng lực chế tạo và chuỗi cung ứng. Ông cho biết Washington hướng tới xây dựng một “kho vũ khí của tự do”, với các dây chuyền sản xuất trong nước hoạt động nhanh, có quy mô lớn và phối hợp với các đối tác.

Về quan hệ song phương, ông Hegseth nhấn mạnh quan hệ lâu đời giữa Mỹ và Anh cần tiếp tục phát triển để ứng phó với các mối đe dọa mới, thay vì chỉ dựa vào những mối liên kết lịch sử.

Ông cũng đề cập khái niệm “NATO 3.0”, theo đó các thành viên châu Âu sẽ đảm nhận phần lớn hơn trách nhiệm phòng thủ thông thường của châu lục. Cách tiếp cận này có thể tạo điều kiện để Mỹ giảm quân số đồn trú tại châu Âu và chuyển nguồn lực sang các khu vực khác, trong đó có Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Hegseth đánh giá tích cực việc NATO tăng cường đóng góp dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, đồng thời hoan nghênh kế hoạch nâng mức đóng góp quốc phòng của Anh.