Anh khẳng định sát cánh cùng Ukraine đến khi giành thắng lợi

Thủ tướng Anh Andy Burnham tái khẳng định sự ủng hộ của London đối với Ukraine trong cuộc điện đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 10/10. (Nguồn: The Times)

Theo Văn phòng Thủ tướng Anh, London sẵn sàng tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm hạn chế năng lực tiến hành chiến dịch quân sự của Moscow.

Bên cạnh đó, Anh kêu gọi Nga chấp thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng, đồng thời nhận định, cơ sở hạ tầng Ukraine và hoạt động thương mại hàng hải trên Biển Đen không nên trở thành mục tiêu tấn công.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Anh Ed Miliband tái khẳng định cam kết sát cánh cùng Ukraine trong cuộc trao đổi với người đồng cấp Andrii Sybiha tại miền Bắc Ukraine.

Nhà ngoại giao cấp cao Anh nhấn mạnh, London sẽ tiếp tục ủng hộ Kiev cho đến khi nước này giành thắng lợi.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Nga đã đồng ý cung cấp hàng trăm nghìn tấn dầu diesel cho Mỹ và các thị trường toàn cầu.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, nguồn cung có thể tăng lên hàng triệu tấn trong thời gian tới, tùy thuộc vào tình trạng hoạt động của các nhà máy lọc dầu tại Nga.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky chỉ trích thỏa thuận, cho rằng, động thái nới lỏng trừng phạt Moscow khi chưa có thỏa thuận giảm leo thang xung đột là biểu hiện của sự yếu kém.

(theo Anadolu)