[Ảnh] Khán giả hòa nhịp trong chương trình 'Tán Đa' số thứ 2

Tiếp nối dấu ấn từ số biểu diễn đầu tiên đầy thành công, tối 10/10, dưới tán đa tại 71 Hàng Trống, chương trình âm nhạc "Tán Đa" trở lại, thu hút gần 2.000 khán giả đón xem.

Ca sĩ Lynk Lee lại đưa khán giả trở về những giai điệu quen thuộc với ca khúc "Buồn thì cứ khóc đi", "Tát nước đầu đình" và "Thì quá khứ".

Khán giả chìm đắm trong màn biểu diễn đầy cảm xúc.

Ca sĩ Đoàn Thị Thanh Hiền (Bí đỏ) từ nhóm The Magma.

Chương trình mong muốn tạo nên một không gian thưởng thức âm nhạc gần gũi.

Khán giả hào hứng theo dõi chương trình âm nhạc.

Mỗi màn trình diễn đều để lại trong lòng khán giả nhiều dấu ấn.

Ca sĩ giao lưu cùng khán giả sau mỗi tiết mục biểu diễn.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và ông Bùi Tuấn Anh, đại diện BEAT Network tặng hoa cho các ca sĩ biểu diễn tại chương trình.

Chuỗi chương trình "Tán Đa" tại 71 Hàng Trống được định hướng phát triển thành một format văn hóa-nghệ thuật theo dạng module, với cấu trúc đủ linh hoạt để có thể được tổ chức tại những không gian khác nhau trong tương lai.